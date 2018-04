Napoli | Sarri alla squadra | ' Per lo scudetto è ancora durissima'

Sarri a Firenze contro il tabù Pioli : per il Napoli il tecnico è una vera bestia nera : Da ieri pomeriggio il Napoli ha iniziato la lunga marcia di avvicinamento verso il match con la Fiorentina di Pioli, tecnico che agli azzurri evoca alcuni brutti ricordi. Già perché per Mazzarri e ...

L'euforia di Napoli spaventa Sarri : La festa è esplosa negli spogliatoi. Il Napoli ha esultato per la grande impresa dello Stadium e ha gioito subito dopo la vittoria griffata al 90' da Koulibaly. Gavettoni, cori e ed entusiasmo. Un'ora ...

Milic scatenato dopo Napoli-Juventus : 0 presenze con Sarri - ma per i festeggiamenti è in pole : Koulibaly di testa, Milic di... festa. Se il difensore senegalese, match winner contro la Juve, è diventato l'eroe della serata di Torino, il croato Hrvoje Milic si candida al ruolo di "party boy". Il ...

Napoli - la lezione di Sarri alla Juve : La partita perfetta preparata dall'allenatore partenopeo ha evidenziato i limiti caratteriali e tecnici della Vecchia Signora, passata in una settimana da +6 a +1 in classifica

Juventus-Napoli - Sarri svela : “il dito medio? Ecco cosa è successo” : Juventus-Napoli, lo scontro scudetto ha portato al blitz della squadra di Sarri che adesso è favorita per la vittoria finale, prima del match dito medio per il tecnico azzurri nei confronti dei tifosi bianconeri, l’allenatore spiega il motivo: “I tifosi della Juve non c’entrano niente. Ho risposto a un gruppo di persone che ci stavano sputando e insultando perché siamo napoletani. Io mai mi permetterei di fare un gesto a una persona ...

Napoli - l'arma in più di Sarri : azzurri vincenti da calcio piazzato : Il successo a Torino è arrivato nel modo migliore per i tifosi napoletani, all'ultimo respiro. Ma il respiro degli azzurri non l'ha tolto solo la vittoria dello Stadium, perché quello di aprile è ...

Napoli - diecimila tifosi hanno festeggiato all'aeroporto la vittoria contro la Juventus. Sarri guarda avanti : 'Ora pensiamo alla Fiorentina' : Napoli - Napoli ha dormito poco, ma il risveglio è stato comunque dolce. Perché la vittoria con la Juventus è stata festeggiata fino all'alba. diecimila tifosi hanno aspettato l'arrivo della squadra ...

Napoli - il trionfo dello Stadium secondo i quotidiani : 'Il colpo del sarrismo' : ROMA - Il trionfo di Sarri e del Sarrismo. I quotidiani sintetizzano così la magica serata dello Stadium per il Napoli. Voti altissimi in pagella per l'allenatore azzurro, per il match winner ...

Per i giornali il Napoli di Sarri ha giocato la partita perfetta : Era la partita più attesa. Quella che poteva concedere al calcio italiano un altro mese di emozioni o un altro mese di partite, più o meno, scontate. Ma quando tutto sembrava marciare verso uno scialbo 0-0, che avrebbe favorito la Juventus, all’improvviso è arrivato Koulibaly. È il 90esimo minuto. Su calcio d’angolo il difensore del Napoli salta più in alto di tutti, colpisce di testa e affonda ...

Juve-Napoli - Maurizio Sarri fa il dito medio ai tifosi juventini : Brutto gesto da parte di Maurizio Sarri prima del big match fra Juventus e Napoli: il tecnico partenopeo all'arrivo del pullman all'Allianz Stadium ha risposto mostrando il dito medio ai tifosi bianconeri, che stavano accogliendo il Napoli con fischi e insulti in un contesto in ogni caso apparso tranquillo. Le immagini del gesto di Sarri sono state immortalate in un video che sta facendo il giro del web.

Napoli - bel calcio e personalità : così si vince lo scudetto - merito del maestro Sarri : Blitz del Napoli nella gara di campionato contro la Juventus, importante successo della squadra di Maurizio Sarri grazie alla rete di Koulibaly nel finale, adesso il vantaggio psicologico è tutto per gli azzurri. Il calendario sorride infatti al Napoli ma non solo la Juventus è nervosa ed in grossa difficoltà, Allegri sbaglia tutto ed il contraccolpo dell’eliminazione in Champions League e di questa sconfitta contro il Napoli può fare la ...