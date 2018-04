Napoli | la festa continua a Castel Volturno E la nonna si dichiara a Mertens

25 aprile - Mattarella apre Festa della Liberazione/ “Resistenza fu lotta della civiltà” - e saluta Napolitano : 25 aprile 2018, il Presidente della Repubblica Mattarella all'Altare della patria: iniziate le celebrazioni per l'Anniversario della Liberazione d'Italia(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Scudetto - Napoli vive in un sogno : «Vedrete - ci saranno tre mesi di festa» : Napoli sogna. Di più: Napoli è pronta. «Aspettiamo solo domenica, la partita di Milano. Poi vedrete. Faremo una festa che dura tre mesi», assicura Gennaro,...

Juventus-Napoli - Milic guida la festa : 0 presenze ma è in prima fila [VIDEO] : Juventus-Napoli, grande prestazione della squadra di Maurizio Sarri che ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa scudetto, decisiva una rete di Koulibaly nei minuti finali, adesso la squadra di Sarri è favorita per il titolo anche considerando il calendario. Calciatori scatenati al termine della partita, anche l’ultimo arrivato Milic, l’esterno guida la festa, 0 presente con la maglia del Napoli ma è in prima fila. ...

Festa a Napoli/ Video - delirio a Capodichino : migliaia di tifosi attendono la squadra dopo vittoria sulla Juve : Video Juventus Napoli: la grande Festa partenopea esplode tra le strade della città e all'aeroporto di Capodichino, dove diecimila tifosi hanno accolto la squadra di ritorno da Torino(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:07:00 GMT)

Koulibaly segna e Napoli impazzisce di gioia : festa in piazza : Cori, festeggiamenti, slogan, bagni in fontana: i tifosi napoletani hanno passato buona parte della notte in piedi a festeggiare il gol di Koulibaly che al novantesimo minuto ha regalato ai partenopei la vittoria sulla Juventus a Torino, riportando...

Festa Napoli : in 15.000 accolgono la squadra : Una giornata di riposo Poi si riprende il cammino. Il Napoli cerca di recuperare le forze, mentre l'eco dei festeggiamenti in città tarda a spegnersi. I tifosi azzurri, dopo essersi riversati in ...

Napoli - è festa grande in città : inizia una lunga notte di botto - fuochi d’artificio e caroselli [VIDEO] : Napoli, dopo l’impresa contro la Juventus è festa grande. Successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, delirio a Napoli dopo il successo, caroselli e fuochi d’artificio. GUARDA IL VIDEO ...

Napoli FOTO e VIDEO della festa in città. 'San Koulibaly' il web si scatena : E il difensore senegalese è il nuovo idolo dell'intero popolo napoletano con Meme e Sfottò che stanno già colorando il mondo del web. Ecco nella nostra gallery i più divertenti, qui sotto alcune ...

Juve Napoli : E' festa nello spogliatoio e in città : Al triplice fischio di Orsato esplode la festa in casa Napoli. Negli spogliatoi dello Stadium, Insigne e compagni manifestano tutta la loro gioia per l'impresa di Torino intonando il coro "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione". nello stesso momento una città intera festeggiava il gol di Koulibaly con cori e fuochi d'artificio. La Juve è a un solo punto e lo scudetto è davvero alla portata dei partenopei.