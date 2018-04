Napoli col pienone | il popolo del picnic a Capodimonte | «Finalmente è arrivata l' estate»

Napoli - la stazione di Mergellina si rifà il look - estate senza funicolare : La funicolare di Mergellina chiuderà per manutenzione quest'estate. Gli interventi di restyling saranno sostanziosi e richiederanno 2-3 mesi di tempo. L'impianto resterà chiuso quasi sicuramente a ...

Napolitano colto da malore - chirurgo : “L’intervento è andato molto bene” : L’intervento a Giorgio Napolitano, provocato da “una dissecazione dell’aorta ascendente, è andato molto bene, il cuore ha ripreso bene la sua funzione, il presidente è molto stabile“: lo ha spiegato il professor Francesco Musumeci, a seguito dell’operazione a cui è stato sottoposto il presidente emerito della Repubblica all’ospedale San Camillo di Roma, a causa di un malore. “Il presidente è molto ...

“Ma cos’è?!”. Impressionante scoperta a Napoli. È stata “pescata” dalle acque nell’incredulità generale. “Un vero spettacolo” : Le scoperte sensazioni avvengono quasi sempre così, per caso. Soprattutto in un territorio come quello italiano in cui millenni di storia di sono susseguiti l’uno sull’altro lasciando testimonianze uniche. Stavolta, ad esempio, la scoperta risale addirittura al I secolo dopo Cristo, ossia con circa duemila anni di vita. È quanto hanno ripescato nelle acque del Golfo di Napoli i carabinieri del nucleo subacquei e della Tutela del patrimonio ...

Benassi : 'Col Napoli andare oltre il 100%' : 'Il Napoli arrivera' sicuramente carico perche' dopo il risultato di Torino ci terranno a fare bene per non vanificare lo sforzo fatto con la Juventus. Lo ha detto il centrocampista viola, Marco ...

Caos in casa Milan - ecco cosa sta succedendo - Mercato : c'è un colpo dal Napoli? Video : La partita persa a San Siro contro il Benevento ha lasciato parecchi strascichi in casa Milan, con la squadra che si è vista annullare i giorni di riposo in programma dopo il match. La decisione è stata presa dall’allenatore Gennaro Gattuso in pieno accordo con la dirigenza rossonera, che non ha preso bene la sconfitta contro il Benevento, come testimoniano i ripetuti ‘blitz’ a Milanello negli ultimi giorni. Milan, la decisione di Gattuso ...

Napoli da -9 a -1 in due ore. Un miracolo controcorrente : Rimonte e gol nei finali, gli azzurri non mollano mai. Calendario in discesa ma il pericolo è l'euforia Vero: il pallino ce l'ha ancora la Juve. Ma, come riconosce Allegri, adesso tocca proprio ai ...

Pioli : “noi arbitri scudetto? Col Napoli ce la giocheremo” : “Noi arbitri dello scudetto? Giocheremo la nostra partita per finire bene il campionato”. Lo dice Stefano Pioli sulla volata scudetto che vedrà la Fiorentina ospitare il Napoli domenica prossima. “Se mi sono chiarito con Simone Inzaghi? Non ce n’era bisogno”, risponde il tecnico dei viola al suo arrivo al Coni per l’incontro tra gli arbitri della Serie A con i club. (AdnKronos) L'articolo Pioli: “noi ...

Ferlaino : 'Impossibile fare confronti col mio Napoli' : Cosi', ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, l'artefice della squadra che, con Maradona leader assoluto, vinse due scudetti. 'Che ...

Juventus - Allegri dopo il ko col Napoli : 'Per lo scudetto serve qualcosa di straordinario' : "Sapevamo che il campionato quest'anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano quattro partite, abbiamo una settimana per recuperare le energie e preparare al ...

Sicuri che la sconfitta col Napoli sia tutta colpa di Allegri? : Non c’è nessuno che non concordi. Il Napoli ha meritato di vincere e di riaprire il campionato. Ma per molti opinionisti, oltre alla voglia e alla grinta dei giocatori di Sarri, c’è un altro tema che va analizzato, a freddo, all’indomani del big match dell’Allianz Stadium: l’attendismo, esagerato, di Allegri. E l’atteggiamento della Juve, incapace di andare a prendersi una vittoria che avrebbe ...

Napoli - ora il pericolo si chiama euforia. Hamsik : ''Vincerle tutte e sperare'' : Napoli - La festa dei tifosi è andata avanti quasi fino all'alba, sull'onda del boato che aveva attraversato la città con inaudita potenza, nell'attimo magico del gol segnato da Kalidou Koulibaly all'...

Festa Napoli : in 15.000 accolgono la squadra : Una giornata di riposo Poi si riprende il cammino. Il Napoli cerca di recuperare le forze, mentre l'eco dei festeggiamenti in città tarda a spegnersi. I tifosi azzurri, dopo essersi riversati in ...