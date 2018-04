MotoGp Yamaha | Meregalli | «Siamo soddisfatti e abbiamo fatto dei gradi progressi»

MotoGp - Jorge Lorenzo spara a zero : “Valentino Rossi copiava gli assetti della mia moto in Yamaha - lo sanno tutti” : Jorge Lorenzo non ha mai fatto giri di parole. Il maiorchino ha pubblicato la sua autobiografia “Quello che ho imparato fino ai 30 – I miei segreti per raggiungere il successo in tutto ciò che ti propongono“, dalla quale emergono interessanti dettagli sulla sua rivalità con Valentino Rossi. Tra i due non c’è mai stato un grande rapporto di amicizia, soprattutto quando il pilota italiano è ritornato in Yamaha dopo il ...

MotoGp Yamaha - Jarvis : «Stiamo lavorando sull'elettronica» : Lo ha ammesso anche il team manager Lin Jarvis in un'intervista a Sky Sport: ' Stiamo lavorando sull'elettronica. Abbiamo già fatto un paio di cambiamenti questo week-end, che hanno aiutato, ma è ...

MotoGp Austin - la griglia di partenza : le Yamaha in grande ripresa - Valentino Rossi ci crede : MotoGp Austin, la griglia di partenza – Si sono concluse le qualifiche del gran premio di Austin, si preannuncia una gara bellissima e ricca di colpi di scena. Non sono mancate le polemiche dopo il secondo appuntamento, in particolar il contatto tra Marc Marquez e Valentino Rossi, clamoroso botta e risposta tra i due piloti, clima sempre più incandescente. Nel finale caduto per il pilota spagnolo Marc Marquez, in netta ripresa le Yamaha, ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Torno dopo una gara difficile - devo migliorare la Yamaha. Austin complicato ma…” : Valentino Rossi è pronto per tornare in pista dopo l’incidente in Argentina e l’arrabbiatura con Marc Marquez, reo di averlo fatto cadere. Il Dottore si lancia verso il GP delle Americhe, il tracciato di Austin potrebbe rivelarsi abbastanza complicato ma il pilota della Yamaha ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco come ha dichiarato alla vigilia: “Tornare in pista dopo una gara difficile, come quella in ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Speriamo di fare una buona gara» : ROMA - Quella di Austin è sicuramente una pista favorevole alla Honda e a Marc Marquez, ma Valentino Rossi proverà a invertire la tendenza e a impensierire il binomio vincente da cinque anni. ' ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Mi piace l'atmosfera e la pista» : TORINO - Austin è sicuramente una pista favorevole alla Honda e a Marc Marquez, ma Valentino Rossi proverà a invertire la tendenza e a impensierire il binomio vincente da cinque anni. ' Tornare in ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Punto alla prima vittoria ad Austin» : TORINO - È stato uno dei protagonisti del Gran Premio d'Argentina e anche ad Austin Johann Zarco punta ad essere tra i primi. Il francese vorrebbe giocarsi ancora una volta il podio e tentare di ...

MotoGp – Marquez al box Yamaha : si rischia la rissa! [VIDEO] : Alta tensione in MotoGp per la manovra di Marquez su Valentino Rossi, spagnolo penalizzato poi dalla commissione gara di 30 secondi, Marquez a fine gara si è recato con gli uomini del suo team ai box Yamaha, per chiedere scusa a Valentino Rossi. Il clima ai box del team di Iwata però era tutt’altro che pacifico, Jarvis, Uccio e tutto lo staff del Dottore, hanno invitato Marquez e i suoi uomini ad andare via. “Non devi venire qua!”, ha affermato ...

MotoGp - Argentina : vince Crutchlow - Marquez stende Valentino. Scintille nel box Yamaha : Un'operazione che è finita subito 'under investigation' , il campione del mondo in carica avrebbe dovuto tornare ai box, , ma che subito non gli ha impedito di andare in testa dopo poco più di un ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Potrebbe essere un fine settimana sorprendente» : TORINO - La stagione di Valentino Rossi in Qatar è iniziata in maniera positiva con un bel terzo posto. Il Dottore si aspetta di poter essere competitivo anche sul tracciato di Termas de Rio Hondo, ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «La pista mi piace e la nostra moto funziona bene lì» : ROMA - Dopo i test in chiaroscuro, la stagione di Valentino Rossi in Qatar è iniziata in maniera positiva con un bel terzo posto. Il Dottore si aspetta di poter essere competitivo anche sul tracciato ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Vogliamo un grande risultato in Argentina» : TORINO - Johann Zarco ha ottenuto una splendida pole position in Qatar, ma in gara non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori, scivolando via via nelle retrovie. In Argentina il pilota francese del ...

MotoGp - GP Argentina 2018 : Valentino Rossi alla prova della verità. Yamaha competitiva su tutte le piste? E’ la chiave per il Mondiale.. : Dopo i riflettori di Losail (Qatar) è tempo di Argentina, è tempo di Termas de Rio Hondo per il Circus del Motomondiale 2018, secondo round del campionato. Nella classe regina il successo di Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati, ha confermato l’ottimo status psicofisico del forlivese, sempre più convinto del propri mezzi ed in feeling con la GP18. Potrebbe profilarsi una replica del duello con Marc Marquez (Honda), guardando ...

MotoGp - Valentino Rossi vs Johann Zarco : 'Lui voleva la mia M1. Sono felice che la Yamaha abbia preferito me' : Sul tema, l'affermazione sincera del 9 volte campione del mondo è stata la seguente: ' E' stata una scelta, ma non posso essere obiettivo perché, visto che lui voleva la mia moto. Sono molto contento ...