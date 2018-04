MotoGP | il futuro di Johann Zarco | dal 2019 in sella a una KTM?

MotoGP - Rossi dopo i fatti in Argentina : “Marquez senza senso - ma ora guardiamo al futuro” : MotoGp, Rossi dopo i fatti in Argentina: “Marquez senza senso, ma ora guardiamo al futuro” MotoGp, Rossi dopo i fatti in Argentina: “Marquez senza senso, ma ora guardiamo al futuro” Continua a leggere

MotoGP - ROSSI VS MARQUEZ AD AUSTIN/ Valentino : "Anche in futuro direi le cose che penso adesso dello spagnolo" : MOTOGP, ROSSI vs MARQUEZ ad AUSTIN, sarà far west? Speriamo di no, ma i due ormai si odiano. Grande attesa per cercare di capire cosa accadrà in pista questa domenica(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:32:00 GMT)

MotoGP - Valentino Rossi distende gli animi : “Guardiamo avanti. Parlerò con Marquez? In futuro. Stato d’animo ok” : Valentino Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è tornato a parlare in pubblico dopo i noti fatti dell’Argentina ma ha disteso gli animi e ha cercato di chiudere le polemiche. Il nove volte Campione del Mondo si concentra sulla gara che lo attende nel weekend: “La cosa più importante è guardare al futuro e pensare a questa gara, voglio ricominciare a ...

MotoGP Suzuki - Iannone : «Abbiamo già parlato del mio futuro» : TORINO - Andrea Iannone, dal suo arrivo in Suzuki, non è ancora riuscito a mettere in mostra il suo talento. In un'intervista al sito della MotoGp il pilota di Vasto ha parlato della sua situazione e ...

MotoGP - Valentino Rossi - il decimo titolo e il futuro dopo il 2020 : 'ultimo contratto? Non scherzo quando dico che...' : Valentino Rossi e quel decimo titolo tanto atteso: ecco cosa farebbe il Dottore se riuscisse a vincere già quest'anno AFP PHOTO / KARIM JAAFAR E' iniziata nel migliore dei modi la stagione 2018 di ...

MotoGP - Suzuki o Yamaha nel futuro di Bartholemy? : TORINO - Si è appena presentato il team Estrella Galicia Marc VDS, ma il boss Michael Bartholemy guarda già al futuro. Il francese infatti non esclude un possibile addio alla Honda. Il contratto ...

MotoGP - Suzuki e Yamaha nel futuro di Bartholemy? : TORINO - Si è appena presentato il team Estrella Galicia Marc VDS, ma il boss Michael Bartholemy guarda già al futuro. Il francese infatti non esclude un possibile addio alla Honda. Il contratto ...

Valentino Rossi svela il suo futuro : i dettagli sul Dottore e sul suo team in MotoGP : Valentino Rossi ha svelato il proprio futuro, altri due anni di corse. Il pilota della Yamaha, parlando ai microfoni di Sky, ha rivelato le proprie intenzioni in vista delle pRossime stagioni. “Non mi aspettavo che Poncharal lasciasse la Yamaha Un mio team in MotoGp? Ci abbiamo pensato, sarebbe stata anche una bella opportunità, ma posso dire che nei pRossimi due anni non faremo un team in MotoGp con Yamaha. Anche perché, probabilmente, ...