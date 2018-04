MotoGp - Dovizioso-Ducati | l' accordo non arriva | rifiutata la prima offerta!

MotoGp - Andrea Dovizioso rifiuta l’offerta di rinnovo della Ducati. Il manager : “Chiediamo ciò che è giusto” : Il contratto di Andrea Dovizioso con la Ducati scadrà al termine del 2018: attualmente le due parti sono molto lontane da un’ipotesi di rinnovo. Secondo quanto riporta motorsport.com, il forlivese ha rifiutato la prima proposta da parte della scuderia di Borgo Panigale avvenuta ad Austin in occasione del recente GP delle Americhe. Il manager Simone Battistella ha rivelato che un accordo, in questo momento, è davvero molto lontano. La ...

MotoGp - la formichina Andrea Dovizioso. In testa al Mondiale - ma serve un cambio di marcia per infastidire Marquez : Andrea Dovizioso si è confermato in testa al Mondiale MotoGP anche al termine del GP delle Americhe concluso al quinto posto. Il forlivese conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha letteralmente dominato sul circuito di Austin (sesta vittoria consecutiva su questo circuito) riscattandosi alla grande dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo. Il pilota della Ducati sta facendo un po’ la formichina: dopo la fantastica vittoria in ...

MotoGp - la formichina Andrea Dovizioso. In testa al Mondiale - ma serve un cambio di marcia per infastidire Marquez : Andrea Dovizioso si è confermato in testa al Mondiale MotoGP anche al termine del GP delle Americhe concluso al quinto posto. Il forlivese conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha letteralmente dominato sul circuito di Austin (sesta vittoria consecutiva su questo circuito) riscattandosi alla grande dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo. Il pilota della Ducati sta facendo un po’ la formichina: dopo la fantastica vittoria in ...

MotoGp Usa - Dovizioso : «Non è male tornare in Europa da primi» : Sono le sue parole ai microfoni di Sky Sport. CONTRATTO Sul problema del rinnovo del contratto Dovizioso ha ammesso: ' Sono abbastanza bravo a gestire queste cose. È logico che sarebbe stata meglio ...

MotoGp - GP Austin : vince Marquez - 2° Vinales - 3° Iannone. 4° Rossi. Dovizioso in testa al mondiale : Austin, trionfo di Marquez: le prime 10 posizioni 1 M. Marquez 41:52.002 2 M. VI'ALES 3.560 3 A. IANNONE 6.704 4 V. ROSSI 9.587 5 A. Dovizioso 13.570 6 J. ZARCO 14.231 7 D. PEDROSA 18.201 8 T. RABAT ...

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Andrea Dovizioso in testa - +1 su Marc Marquez. Valentino Rossi attardato : Andrea Dovizioso si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018 al termine del GP delle Americhe. Il forlivese della Ducati, quinto ad Austin, conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha dominato sul circuito texano. Maverick Vinales insegue a cinque punti, Valentino Rossi è invece attardato di 17 lunghezze. Classifica Mondiale MotoGP 2018: # PILOTA PUNTI 1. Andrea Dovizioso 46 2. Marc ...

MotoGp; GP Americhe 2018 : Marc Marquez infila la sesta ad Austin. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso ai piedi del podio. Risultato e classifica : Il Gran Premio delle Americhe della MotoGP 2018 va, non a sorpresa, a Marc Marquez (Honda). Il campione del mondo in carica, infatti, centra il sesto successo sul COTA – Circuit of the Americas in altrettante apparizioni nella classe regina e si rilancia dopo le polemiche di Termas de Rio Hondo. Lo spagnolo ha condotto la gara senza problemi sin dall’avvio. Il numero 93 ha iniziato a fare il suo ritmo e ha letteralmente preso il ...

LIVE MotoGp - GP Americhe 2018 in DIRETTA : gara. Marquez imbattibile - 4° Rossi - 5° Dovizioso : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, terza prova del Mondiale 2018 di MotoGP : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle ore 21.00. Buon divertimento!

MotoGp Austin - vince Marquez. Poi Vinales - Iannone e Rossi. Dovizioso quinto : Marc Marquez ha vinto il gran premio delle Americhe valido per il Mondiale MotoGp, ad Austin in Texas. Lo spagnolo della Honda ha preceduto di oltre 6 secondi Maverick Vinales su Yamaha, Andrea Iannone su Suzuki e Valentino Rossi sull’altra Yamaha. quinto posto per Andrea Dovizioso su Ducati. Sesto posto per il francese Johann Zarco su Yamaha Monster, settimo per l’altra Honda ufficiale di Dani Pedrosa. Chiudono la top ten lo spagnolo Tito ...

CLASSIFICA MotoGp / Il Mondiale Piloti : Dovizioso torna in testa! Sale anche Rossi (Gp Americhe 2018 - Austin) : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti dopo il Gp Americhe 2018 ad Austin: vince Marc Marquez, ma in testa c'è Andrea Dovizioso con un punto sullo spagnolo, Valentino Rossi è settimo(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:35:00 GMT)

MotoGp Austin - la classifica : dominio Marquez - bene Valentino Rossi - in ripresa Dovizioso : 1/19 LaPresse ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : ordine di arrivo e classifica. Marc Marquez vince ad Austin - podio Iannone - Valentino Rossi quarto - Dovizioso quinto : Marc Marquez ha vinto il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda ha letteralmente dominato la gara sul circuito di Austin, conquistando il sesto successo consecutivo su questo tracciato. L’iberico è stato letteralmente imprendibile per tutti gli avversari. Maverick Vinales si è dovuto accontentare della seconda posizione precedendo Andrea Iannone che ha così conquistato un podio prezioso. Valentino ...

Austin MotoGp - Marquez vola nel warm-up. Dovizioso 6° - Rossi 11° : Miglior tempo di Marc Marquez nel warmup del GP delle Americhe, che si corre questa sera alle 21 italiane sulla pista di Austin. Lo spagnolo della Honda in 2'04"988 ha preceduto di 6 decimi Maverick ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : warm up - risultati e classifica. Marc Marquez dominatore - Dovizioso risponde - Valentino Rossi undicesimo : Marc Marquez sembra davvero imbattibile sul tracciato di Austin e ha dominato anche il warm up del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si trova davvero a suo agio sul tracciato texano dove ha vinto le ultime cinque gare e conferma di essere il grande favorito per la corsa che scatterà alle ore 21.00. Il Campione del Mondo si è migliorato continuamente nel corso degli ultimi venti minuti a disposizione dei piloti ...