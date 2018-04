Morto Francesco Parillo | il prof condannato per gli abusi agli studenti | infarto dopo mix

Chieti. Il cuoco Francesco Luciani Morto in un incidente : Drammatico incidente stradale sullo scorrimento veloce che porta al casello dell’autostrada A25 a Chieti. L’impatto è stato un frontale tra

Meldola. Uccise la figlia Elisa - Morto Francesco Giacchini : E’ morto in ospedale Francesco Giacchini. L’uomo di 73 anni il 12 aprile scorso, a Meldola (Forlì), ha prima ucciso

Papa Francesco al Corviale/ Video - bimbo piange il padre Morto : "era ateo - ora dov'è?" - Bergoglio lo abbraccia : Papa Francesco in visita al Corviale, Roma: Video, abbraccia un bimbo in lacrime per la morte del padre ateo. 'Ora è in cielo?', ecco la risposta.

Papa Francesco al Corviale/ Video - bimbo piange il padre Morto : “era ateo - ora dov'è?” - Bergoglio lo abbraccia : Papa Francesco in visita al Corviale, Roma: Video, abbraccia un bimbo in lacrime per la morte del padre ateo. "Ora è in cielo?", la risposta del Pontefice "Dio non abbandona i suoi figli" (Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:38:00 GMT)

Arezzo. Morto in un incidente Francesco Renzetti di 17 anni : Un incidente mortale si è verificato in via Giotto ad Arezzo. Una moto si è schiantata contro un’auto. L’incidente è avvenuto

Asti - Morto il dottor Francesco Negro : il “re” della chirurgia della mano : Il dottor Negro si è schiantato mentre era in viaggio lungo l'autostrada Asti - Cuneo.Continua a leggere

“Ratzinger è Morto” - bufala contro Papa Emerito/ Francesco fa visita a Benedetto XVI ma si diffonde fake news : "Papa Ratzinger è morto": la bufala contro il Papa Emerito. Francesco fa visita a Benedetto XVI per gli auguri di Santa Pasqua ma si diffonde la fake news sul web(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:23:00 GMT)