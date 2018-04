: #News #Morto docente condannato per abusi - CybFeed : #News #Morto docente condannato per abusi - NotizieIN : Morto docente condannato per abusi - CronacheMc : ESANATOGLIA - Il docente Unicam trovato privo di conoscenza dai carabinieri nella sua abitazione -

Un arresto cardiaco, dopo aver assunto un mix di farmaci, ha ucciso la notte scorsa il prof. Francesco Parillo,di Anatomia alla Facoltà di Veterinaria di Matelica (MC),il 23 aprile dal Tribunale di Macerata a 3 anni di reclusione per violenza sessuale su 6 suoi studenti che lo accusavano di carezze hard. Da ieri non rispondeva al telefono. I vigili del fuoco lo hanno trovato in stato d'incoscienza nella sua casa di Esanatoglia. Il professore è poiall'ospedale di Camerino.(Di mercoledì 25 aprile 2018)