ilfattoquotidiano

: Moretti (Pd): “Accordo con M5s? No, ci hanno definito ‘male assoluto'”. Scontro con Damilano, Giannini, Belpietro - erregi69 : Moretti (Pd): “Accordo con M5s? No, ci hanno definito ‘male assoluto'”. Scontro con Damilano, Giannini, Belpietro - zazoomnews : Moretti (Pd): “Accordo con M5s? No Fico e Di Maio ci hanno definito ‘male assoluto”. Scontro con Damilano Giannini… - largociospe : @diMartedi @ale_moretti Tranquilla, se non votate in massa voi NO, lo faremo in massa noi. Alla fine su una cosa saremo tutti d'accordo. -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) “Accordo Pd-? E’ assolutamente improbabile. Alla direzione voterò no, perché i programmi sono troppo diversi. La politica e soprattutto un governo, se si è seri, lo si fanno sulla base dei contenuti”. Lo annuncia a Dimartedì (La7) la consigliera regionale dem del Veneto, Alessandra, che si rende protagonista di un accessocoi giornalisti Massimo Giannini, Marco Damilano e Maurizio Belpietro. L’ex deputata attacca il direttore de Il Fatto Quotidiano: “Travaglio ne ha dette tante e ha difeso così strenuamente Di Maio su un programma per tutti e di tutti i gusti. Ci mancava che in quel programma fosse scritto: ‘le mamme sono tutte belle’. Peccato che Di Maio e Fico sino a qualche mese dicevano che il Pd era il male, uno dei mali peggiori dell’Italia”. Il direttore de L’Espresso ricorda a: ...