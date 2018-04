Montesilvano | Sestari | “Il lavoro paga sempre”

romadailynews

(Di mercoledì 25 aprile 2018), Ana Carolina: “Ilsempre” – Oggi i nostri microfoni sono andati a scovare impressioni e sensazioni dell’estremo difensore brasiliano classe ’96 , Ana Carolina. Numero 1 di livello che, recentemente si è distinta all’interno del palcoscenico italiano aggiudicandosi nella competizione, disputatasi lo scorso 8 marzo a Bari, la tanto ambita Coppa Italia. Ciao Ana, vittoria in Coppa Italia, un trofeo che sognavi d’alzare da tempo dopo l’infortunio che ti ha impedito di ricoprire la tua posizione tra i pali per un piccolo periodo durante la regular season… che emozioni hai provato al tuo rientro in campo ? “Avevo paura di non essere all’altezza, l’infortunio subito mi aveva impedito nel mese precedente di scendere in campo e di partecipare,con le mie compagne, non solo alle gare ma anche alle sedute di allenamento…..non avevo ...