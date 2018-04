Molise - forte scossa di terremoto :

Forte scossa di terremoto in Molise : Una Forte scossa di terremoto ha colpito il Molise alle 11.48. Panico su tutta la Regione, da Termoli a Campobasso. Secondo i primi dati dell’INGV, la scossa sarebbe stata addirittura di magnitudo 4.7, ma attendiamo il dato ufficiale. L’epicentro è localizzato nella zona di Guardialfiera nel cuore del Molise. La scossa è stata avvertita anche in Ab...

Forte scossa di terremoto in Molise : panico da Termoli e Campobasso [LIVE] : Una Forte scossa di terremoto ha colpito il Molise alle 11:48 di stamattina, nel giorno della Festa della Liberazione, 25 Aprile 2018. panico su tutta la Regione, da Termoli a Campobasso. Secondo i primi dati dell’INGV, la scossa sarebbe stata addirittura di magnitudo 4.7, ma attendiamo il dato ufficiale. L’epicentro è localizzato nella zona di Guardialfiera e dell’omonimo lago, proprio nel cuore del Molise. La scossa è stata ...

