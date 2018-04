Modena | morto il bimbo di 4 anni ricoverato per aver ingoiato un giocattolo | indagano i

Modena : morto bimbo di 4 anni - cause ancora da chiarire : Un bimbo di 4 anni di Carpi ricoverato da lunedì è morto al Policlinico di Modena: l’ospedale ha reso noto che il decesso cerebrale del piccolo, che non aveva mai ripreso conoscenza, è stata accertata nella notte e che la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, prelevati nelle prime ore del giorno. ancora da chiarire le cause: inizialmente si era ipotizzato il soffocamento per aver ingerito un giocattolo. La madre, spiega il ...