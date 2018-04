Modena | morto bimbo di 4 anni | cause ancora da chiarire

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Undi 4di Carpi ricoverato da lunedì èal Policlinico di: l’ospedale ha reso noto che il decesso cerebrale del piccolo, che non aveva mai ripreso conoscenza, è stata accertata nella notte e che la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, prelevati nelle prime ore del giorno.dale: inizialmente si era ipotizzato il soffocamento per aver ingerito un giocattolo. La madre, spiega il policlinico, ha riferito di avere trovato ilriverso a terra, “in stato di incoscienza non testimoniata, la cui durata quindi non è stato possibile definire con precisione“. L'articolodi 4daMeteo Web.