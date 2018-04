Milano | uomo in fin di vita dopo un malore durante un festino a luci rosse

25 aprile a Milano - Susanna Camusso - Beppe Sala e don Ciotti sul palco di piazza Duomo : Ad aprire il corteo, lo spezzone del Pd seguito da una lunga bandiera della Pace, la delegazione degli studenti e altre formazioni di sinistra. Presenti anche...

Milano - anziano preso a pugni per rapina : è in coma. Fermato un uomo : Milano, anziano preso a pugni per rapina: è in coma. Fermato un uomo Le telecamere di sorveglianza hanno registrato la scena. Rintracciato il presunto responsabile: è un 29enne di origini romene che adesso deve rispondere di tentato omicidio Parole chiave: ...

Milano : turista rapinato dell'orologio da 97mila euro in piazza Duomo : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - Un 42enne originario dell'Indonesia, a Milano in occasione del Salone del Mobile, è stato rapinato in piazza Duomo del suo orologio Richard Mille da 97mila euro. E' accaduto ieri, domenica 22 aprile, intorno alle ore 22. L'uomo era in compagnia di due amici, ma si è att

Liu Jo Uomo : tre storie di successo per Milano : Milano non è solo di chi ci nasce, ma anche di chi la sceglie. Perché il capoluogo lombardo è solo apparentemente grigio, scostante e freddo. Al contrario, negli anni recenti è stato capace di reiventarsi metropoli moderna e cosmopolita, curiosa e intrigante. Persino accogliente. Tanto che in molti, e sempre di più, scelgono la città della Madonnina come luogo eletto per vivere, in libertà, la propria vita. Forse perché solo nella città più ...

Liu Jo Uomo : tre storie di successo per Milano : Milano non è solo di chi ci nasce, ma anche di chi la sceglie. Perché il capoluogo lombardo è solo apparentemente grigio, scostante e freddo. Al contrario, negli anni recenti è stato capace di reiventarsi metropoli moderna e cosmopolita, curiosa e intrigante. Persino accogliente. Tanto che in molti, e sempre di più, scelgono la città della Madonnina come luogo eletto per vivere, in libertà, la propria vita. Forse perché solo nella città più ...

Milano - albero Natale Duomo diventa arredo urbano con 2nd Chance : Milano, 18 apr. , askanews, L'albero di Natale del Duomo a Milano diventa un'opera destinata ad un'altra piazza della città, quella davanti alla sede milanese di Sky Italia a Rogoredo. Entra nella ...

Milano - trovato scheletro di uomo sparito nel 1991/ Al lavoro l’equipe che ha seguito il caso Yara Gambiraso : Milano, scheletro trovato in ex area ferroviaria: è un uomo sparito nel 1991. Il macabro ritrovamento avvenuto quest’oggi nel capoluogo lombardo: è un clochard di 75 anni(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:52:00 GMT)

Milano - trovato uno scheletro in un ex deposito ferroviario : è di un uomo sparito nel ’91 : Milano, trovato uno scheletro in un ex deposito ferroviario: è di un uomo sparito nel ’91 Il riconoscimento effettuato grazie a un documento ritrovato vicino alle ossa Continua a leggere

Milano - trovato scheletro in un ex deposito ferroviario : è di un uomo sparito nel 1991 : I resti umani si trovavano in un punto isolato dell'ex deposito ma facilmente raggiungibile dagli altri senzatetto della zona. E' dunque possibile che lo scheletro sia stato notato da altri e mai ...

Milano - scheletro trovato in ex area ferroviaria/ E’ un uomo sparito nel 1991 : Milano, scheletro trovato in ex area ferroviaria: è un uomo sparito nel 1991. Il macabro ritrovamento avvenuto quest’oggi nel capoluogo lombardo: è un clochard di 75 anni(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 13:41:00 GMT)

Milano - trovato scheletro. Accanto i documenti di un uomo scomparso nel 1991 di cui aveva parlato ‘Chi l’ha visto?’ : Il corpo era avvolto in una coperta. Le ossa erano leggermente disassemblate e c’erano tracce di un incendio. Il cadavere, di cui non è ancora possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei resti, è stato ritrovato questa mattina all’interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano, di fianco alla Stazione centrale. A scoprilo intorno alle 7 è stato un clochard, che stava cercando riparo. ...

Milano : paura sul tram - uomo armato di pistola scacciacani minaccia i passeggeri : E' successo su un convoglio della linea 27, all'altezza di viale Forlanini. L'uomo ha fatto scendere tutti dal tram: sul posto prima la security di Atm, poi la...

Milano : paura sul tram - uomo armato di pistola minaccia i passeggeri : E' successo su un convoglio della linea 27, all'altezza di viale Forlanini. L'uomo ha fatto scendere tutti dal tram: sul posto prima la security di Atm, poi la...

Federica Pellegrini - nuovo fidanzato : la campionessa con un misterioso uomo a Milano : Federica Pellegrini avrebbe un nuovo amore. Sembra che dopo aver archiviato la storia con Filippo Magnini la campionessa di nuoto abbia iniziato una storia con un misterioso uomo. Filippo...