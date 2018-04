Milano Palazzina Liberty in Musica | programma fino al 29

Milano : morto militare ferito in crollo palazzina : Milano, 18 apr. (AdnKronos) - Non ce l'ha fatta Saverio Sidella, l'uomo di 45 anni rimasto gravemente ferito lo scorso 31 marzo in seguito all'esplosione e al crollo della palazzina in cui abitava, a Rescaldina, vicino Milano. A darne conto, in un post su Facebook, è il sindaco della cittadina, Mich

Milano - crollo palazzina a Rescaldina : dopo una settimana trovato cane ancora vivo : Un cane di razza “shatush” è stato trovato ancora vivo sotto le macerie della palazzina di Rescaldina, nel Milanese, crollata una settimana fa: è stato salvato dai vigili del fuoco. L’animale è di proprietà di una delle famiglie coinvolte nell’evento: i pompieri lo hanno tratto in salvo dopo aver sentito dei rumori provenienti da una piccola apertura. dopo averlo fatto bere e riscaldato, un vigile lo ha tenuto in braccio, ...

Milano. Riprende la programmazione di Palazzina Liberty in musica : Dopo la pausa pasquale la programmazione di Palazzina Liberty in musica Riprende domenica 8 aprile, ore 10:45, con il concerto

Milano - crolla palazzina : in nove estratti dalle macerie Feriti anche 4 bambini : Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano), probabilmente a seguito di un'esplosione per una fuga di gas. Gli abitanti, alcuni dei quali in un primo momento...

