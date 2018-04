Milan | Yonghong Li versa altri 6 | 8 milioni per l’aumento di capitale

Yonghong Li - patti rispettati : 6 - 8 milioni nelle casse del Milan : Come riporta la Gazzetta dello Sport ieri, quasi silenziosamente, l'uomo d'affari cinese ha versato 6,8 milioni di euro nelle casse di via Aldo Rossi; una cifra con tempistiche rispettate, che ...

Da Pechino due notizie che non piaceranno a Li Yonghong - patron del Milan : Dalla Cina arrivano due notizie che non faranno piacere a Li Yonghong, il patron del Milan che entro ottobre dovrà restituire 303 milioni di dollari al fondo Elliott, mentre permangono i dubbi sulla consistenza del suo patrimonio, dopo il fallimento della cassaforte Jie Ande e l’inchiesta aperta dalla procura di Milano. Intendiamoci, niente di particolarmente compromettente per la società di via Turati. Ma che forse ...