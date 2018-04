Milan | si valuta la posizione di Mirabelli

Milano - saluti romani e camicie nere alla commemorazione per i caduti della Rsi. Procura valuta apertura fascicolo : La Procura di Milano ha disposto accertamenti di cui si sta occupando la Digos in merito alla commemorazione di domenica 22 aprile (nel video pubblicato sul canale youtube di Radio Popolare), con tanto di saluti romani e camicie nere, al Campo X del cimitero Maggiore di Milano dei caduti della Repubblica di Salò, organizzata da associazioni di reduci e combattenti con rappresentanti di Forza Nuova, Lealtà e Azione, Casapound e Fiamma Tricolore e ...

Teamway crede nel rifinanziamento Milan : non svaluta il credito verso Li : La società quotata ad Hong Kong che ha prestato 8,3 mln di dollari al proprietario del Milan ritiene possibile il rifinanziamento. L'articolo Teamway crede nel rifinanziamento Milan: non svaluta il credito verso Li è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Mr Li versa i 10 milioni dell’aumento ma valuta l’exit strategy : Oggi il cda del Milan dovrebbe prendere atto del versamento della prima tranche dell'aumento. L'uomo d'affari cinese ragiona su un possibile disimpegno non traumatico. L'articolo Milan, Mr Li versa i 10 milioni dell’aumento ma valuta l’exit strategy è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - arrivano i 10 milioni - ma Li valuta l'uscita dalla società : Con un altro pagamento a singhiozzo, Li Yonghong si mantiene alla guida del Milan. Il proprietario cinese starebbe infatti finalizzando il versamento nelle casse del club di 10 milioni di euro, ...

Milan - Conti si ferma ancora in allenamento. Condizioni da valutare : Andrea Conti si è fermato ancora. Durante l'allenamento mattutino il terzino che stava lavorando per il rientro e che puntava a giocare titolare il derby ha lasciato il campo. In questi minuti sono in ...

Milano - esplosione in una cartiera : scoppia vasto incendio - si valuta la presenza di amianto : Un vasto incendio sta interessando, nel Milanese, un'azienda che si occupa di stoccaggio di carta. Dalle prime informazioni l'incendio nei capannoni, che si trovano in via Fermi a Cologno Monzese, ...

Ema : Comune di Milano insiste e valuta altre azioni legali (2) : (AdnKronos) – Oggi una delegazione del Comune ha incontrato alcuni parlamentari a Bruxelles. “Il Parlamento europeo – evidenzia Sciaudone – sta riconoscendo la correttezza dei dubbi espressi: l’offerta presentata da Amsterdam non era affidabile, e proprio per quello è stata cambiata e a oggi non può essere eseguita. Non si può cambiare una sede provvisoria, così incidendo su tempi e costi, nonché sulla stessa ...