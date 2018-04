Milan | ecco come sarà la maglia 2018-2019 | le novità di Puma

Milan : ecco la vera alternativa a Belotti - nel frattempo spunta una clausola Video : Il #Milan non sta attraversando un buon momento di forma, come si nota dai risultati delle ultime partite che hanno notevolmente complicato la rincorsa ad un posto in Europa. Sicuramente tra i colpevoli dell'inaspettato calo rossonero c’è il reparto offensivo, il quale, a San Siro è uno dei peggiori attacchi del campionato. La delusione maggiore è data dal fatto che proprio nell'attacco rossonero sono stati fatti gli investimenti maggiori con ...

Milan tra cinesi - Elliott - nuovi soci e l Uefa ecco le date decisive : ... grande appassionato di calcio e figlio di Paul Singer, fondatore nel 1977 a New York e amministratore delegato dell'hedge fund, protagonista in questi giorni anche sulla scena dell'economia italiana.

Milan tra cinesi - Elliott - nuovi soci e l'Uefa : ecco le date decisive : ... grande appassionato di calcio e figlio di Paul Singer, fondatore nel 1977 a New York e amministratore delegato dell'hedge fund, protagonista in questi giorni anche sulla scena dell'economia italiana.

Caos in casa Milan - ecco cosa sta succedendo - Mercato : c'è un colpo dal Napoli? Video : La partita persa a San Siro contro il Benevento ha lasciato parecchi strascichi in casa Milan, con la squadra che si è vista annullare i giorni di riposo in programma dopo il match. La decisione è stata presa dall’allenatore Gennaro Gattuso in pieno accordo con la dirigenza rossonera, che non ha preso bene la sconfitta contro il Benevento, come testimoniano i ripetuti ‘blitz’ a Milanello negli ultimi giorni. Milan, la decisione di Gattuso ...

Polveriera Milan - calciatori furiosi con dirigenza e allenatore : ecco cosa è successo : Situazione delicata in casa Milan, in particolar modo le ultime prestazioni ed i risultati negativi hanno accentuato la crisi del club rossonero, la striscia positiva con Gattuso è un lontano ricordo ed adesso anche la qualificazione in Europa League è a serio rischio, inoltre nelle ultime ore si è dovuto fare i conti anche con il malumore della squadra. In particolar modo è stato annullato il giorno di riposo di domenica, il Milan si è allenato ...

Petrolio - Bitcoin - Milano e non solo : ecco le sorprese finanziarie del 2018 : Nei primi mesi dell’anno non sono mancati i “colpi di scena” con alcune classi di investimento che hanno stupito gli esperti...

Milan - Benevento alle spalle : ecco il nuovo colpo di Mirabelli per Gattuso Video : Il #Milan ha fatto una figuraccia. Non hanno usato mezze parole neanche i protagonisti per raccontare quanto inadeguata sia stata la prestazione offerta dai rossoneri contro il Benevento. Una squadra che porta il nome dei rossoneri non può permettersi di giocare come avvenuto contro gli ultimi della classe. Anche se chi si trova davanti riesce ad offrire una partita ben al di sopra delle proprie possibilita'. La sconfitta complica i piani per ...

Milan - Benevento alle spalle : ecco il nuovo colpo di Mirabelli per Gattuso : Il Milan ha fatto una figuraccia. Non hanno usato mezze parole neanche i protagonisti per raccontare quanto inadeguata sia stata la prestazione offerta dai rossoneri contro il Benevento. Una squadra che porta il nome dei rossoneri non può permettersi di giocare come avvenuto contro gli ultimi della classe. Anche se chi si trova davanti riesce ad offrire una partita ben al di sopra delle proprie possibilità. La sconfitta complica i piani per ...

Milan - squadra scarica e classifica : ecco perché sarà un finale in salita : "Non dimentichiamoci da dove siamo partiti, fisicamente e mentalmente", ripeteva Rino Gattuso da giorni. Invece, quello visto a San Siro col Benevento è stato un Milan decisamente "smemorato": nel ...

Milan shock - altro che Champions : adesso rischia di perdere anche l’Europa League - ecco cosa dice il regolamento : Il clamoroso k.o. rimediato ieri sera a San Siro contro il Benevento inguaia tremendamente il Milan non solo per la classifica di questo campionato, ma anche per la prossima stagione che potrebbe essere già compromessa in partenza. Ormai definitivamente sfumata la possibilità di entrare nella prossima Champions League, adesso la squadra di Gattuso rischia di perdere addirittura la qualificazione in Europa League. Sarebbe una batosta con ...

Milan - Cutrone più 50 milioni per Belotti : ecco il piano di Fassone : Cutrone PIù 50 milioni PER Belotti- Secondo quanto riportato dai colleghi di “TuttoSport“, il Milan sarebbe pronto a fare follie pur di arrivare al “Gallo” Belotti. Come si legge nel giornale torinese, Fassone avrebbe messo sul piatto della bilancia un’offerta cash da 50 milioni di euro più il cartellino di Patrick Cutrone. CAIRO DICE NO […] L'articolo Milan, Cutrone più 50 milioni per Belotti: ecco il piano ...

Milan - riecco il Benevento : un girone fa la svolta con Gattuso : Come scrive la Gazzetta dello Sport i numeri sono tutti dalla parte del tecnico calabrese: tra la 15ª e la 33ª giornata ha raccolto una media-punti enorme, di circa 1,79 a partita, alle spalle solo ...

Milan-Benevento streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Milan-Benevento streaming, ecco dove guardare la diretta della partita – Si torna in campo per la 34^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Gattuso non sta attraversando un buon momento mentre quella di De Zerbi è ad un passo dalla retrocessione. Nel match di Serie A si affronteranno Milan e Benevento in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, ...

Mercato Milan : ecco quale potrebbe essere il primo vero colpo rossonero Video : Gennaro Gattuso si è sicuramente preso il Milan a suon di risultati convincenti che hanno portato la dirigenza a rinnovargli il contratto fino al 2021. Forte della lunga durata del rinnovo, ‘Ringhio’ avrebbe formulato le sue prime richieste di Mercato che vanno dalla conferma di un gruppo plasmato a sua immagine, all’acquisto di rinforzi mirati in diverse zone del campo. In cima alla lista dei desideri di Gattuso [Video] ci sarebbe però un ...