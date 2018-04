Milan-Donnarumma | la versione del club sul rapporto con Raiola

Calciomercato Milan - cessione record per Donnarumma? Video : Futuro sempre più incerto per Donnarumma, che sta continuando ad incantare con le sue prestazioni. La parata su Milik all'ultimo minuto della sfida contro il Napoli è sicuramente la più bella di questa stagione ed è gia' entrata nell'immaginario collettivo. Sul giovanissimo portiere cresciuto nelle fila del #Milan è fortissimo l'interesse di alcuni top club europei, come Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United, ...

Milan - tifosi del Napoli contro Donnarumma : Milan, tifosi del Napoli contro Donnarumma Gigio Donnarumma vittima inconsapevole del web. Il portiere del Milan è finito nella bufera per un video, che doveva restare privato, inviato allo zio tifoso del Napoli. Una sua grande parata su Milik al 92′ ha frenato la corsa della squadra di Maurizio Sarri: per questo il video goliardico […]

Milan - Donnarumma : "Il video era uno sfottò con mio zio - nulla contro Napoli" : Milan, Donnarumma si scusa: "La volevo levare quella mano..." Doveva essere uno sfottò in famiglia e suscitare una risata, restando privato, invece è diventato il "caso" di giornata sui social. E ...

Milan - Donnarumma protagonista - ma una cosa lo ha ferito : ecco le sue parole Video : Gianluigi #Donnarumma è stato l’assoluto protagonista del big match che ha visto di fronte Milan e Napoli. All’ultimo secondo, infatti, il portiere rossonero si è reso decisivo compiendo una parata straordinaria su Arkadiusz Milik che ha calciato a colpo sicuro da distanza ravvicinata. Se ci fosse bisogno di una conferma, Donnarumma si è dimostrato ancora una volta uno dei migliori portieri in circolazione e all’eta' di 19 anni sta letteralmente ...

VIDEO Donnarumma - che parata su Milik! Il miracolo del portiere in Milan-Napoli 0-0 : Gigi Donnarumma ha compiuto un vero e proprio miracolo durante Milan-Napoli, match valido per la 32^ giornata della Serie A. Il portiere dei rossoneri ha infatti salvato lo 0-0 al 91′ quando si è inventato una parata fantascientifica su Milik: l’attaccante dei partenopei riceve palla al limite dell’area piccola e tira a botta sicura ma l’estremo difensore ha i riflessi potentissimi e mantiene inviolata la propria rete. Di ...

