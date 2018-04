Migranti | dall’Ue il primo via libera a regolamento che riduce attesa per asilo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Massimo sei mesi per valutare una domanda di protezione internazionale, riduzione del carico burocratico per i Paesi diingresso, maggiori garanzie per i richiedentie una lista di “Paesi sicuri” verso cui possono essere rimandati i richiedenti(da cui viene esclusa la Turchia): queste le principali novità delche stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione, votato oggi dalla Commissione libertà civili del Parlamento europeo. Il testo, di cui è relatrice Laura Ferrara del M5s, ha ottenuto 36 voti a favore e 12 voti contro. Ha votato a favore anche l’esponente democratica Caterina Chinnici, mentre la collega Cécile Kyenge era assente. Contraria la Lega Nord. “È un risultato storico per l’Italia dove i tempi lunghi e incerti (fino a 18 mesi) per ottenere un verdetto sulla domanda di richiesta d’hanno ...