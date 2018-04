Meteo Piemonte | chiusa la parentesi estiva | weekend con rovesci e meno caldo

Meteo : in Piemonte caldo estivo - ma il record del 2011 rimane imbattuto : Temperature estive in Piemonte, dove si registrano dieci gradi in più rispetto al ‘normale’, che tuttavia non sono riusciti a superare i record dell’aprile 2011 quando le temperature medie in pianura avevano raggiunto i 30.7°C. La relazione sull’ondata di caldo in Piemonte redatta da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) evidenzia una media di 27.7°C delle massime nelle località di pianura e il superamento ...

Meteo Piemonte : aumento di 10 gradi a tutte le quote : Dieci gradi sopra la media di fine aprile, a tutte le quote. In Piemonte fa caldo come d’estate, una decina di giorni dopo la coda dell’inverno che aveva portato abbondanti nevicate tardive. Le temperature massime rilevate oggi dalla rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno raggiunto o sfiorato i 30 gradi in pianura e bassa collina. Ma anche in montagna il clima e’ stato di stampo estivo: agli oltre ...

Meteo - 30 gradi in Piemonte : alto il rischio di valanghe : Raggiunti i 30 gradi oggi in Piemonte, nel picco della prima ondata di caldo che durerà fino a domenica. La rete delle stazioni Meteo di Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) ha registrato una massima di 28.9 gradi ai Giardini reali, nel centro di Torino, 28.8 a Cameri (Novara), 28.1 a Bra (Cuneo). Con le temperature molto miti previste anche in montagna torna crescere il rischio di valanghe: il grado di pericolo – informa ...

Meteo - Piemonte : in inverno surplus del 61% delle precipitazioni : Dopo estate e autunno caratterizzati dalla siccità, l’inverno ha compensato la carenza idrica dei mesi precedenti con un surplus del 61% delle precipitazioni. Lo evidenzia la relazione stagionale pubblicata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Da dicembre a febbraio è caduta una media di 274 mm di pioggia, 105 mm oltre la media. L’inverno 2017/2018 si colloca al 7 posto tra gli inverni più ricchi di ...

Meteo Piemonte : temperature superiori alla media del periodo questa settimana : Nonostante sulle montagne sia ancora presente la neve, questa settimana in Piemonte sono attese temperature al di sopra della media del periodo e giovedì (secondo quanto prevedono Arpa e la Società Meteorologica Italiana) lo zero termico arriverà a valori estivi (3.400-3.600 metri). Le massime in pianura e bassa collina raggiungeranno i 26°C. E’ un promontorio di alta pressione dal Nord Africa a garantire un periodo caldo e stabile, che ...

Allerta Meteo Piemonte : 60 cm di neve sulle Alpi - forte rischio valanghe : In Piemonte resta l’Allerta gialla per le piogge abbondanti e il “forte” pericolo valanghe su tutto l’arco Alpino. In tre giorni sono già caduti 217 millimetri di pioggia a Piano Audi (Torino), 165 a Oropa (Biella), 130 a Barge (Cuneo), 127 a Fobello (Vercelli). Alla quota di 2.000 metri, 40-60 cm di neve sui settori meridionali delle Alpi, 30-50 su quelli occidentali, 25-40 sui settentrionali. Il pericolo di valanghe, ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” - rischio allagamenti e frane : Allerta Meteo criticità “gialla” in Piemonte, su tutta la fascia pre-alpina dalla valle del Po, nel Cuneese, alla Valsesia (Vercelli). La “criticita’ ordinaria”, che comporta rischio di allagamenti e frane, è stata prevista da Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) per le prossime 36 ore. La quota neve nella giornata di domani scenderà fino a 1.100-1.200 metri. Per le abbondanti nevicate previste in ...

Allerta Meteo Piemonte : codice giallo sull’Appennino per piogge intense : Allerta gialla domani sull’Appennino Piemontese per le intense piogge portate dalla perturbazione atlantica che cambierà il tempo dopo un inizio di settimana soleggiato e con temperature primaverili. La “moderata criticità” segnalata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) riguarda le zone di confine con la Liguria. In Piemonte la quota neve sara’ intorno ai 1.000 metri, più bassa – a 600 metri ...

Meteo Piemonte : massime a 20 gradi - ma giovedì torna il maltempo : Primi tepori primaverili, con massime oltre 20 gradi gradi oggi in Piemonte, ma giovedi’ torneranno maltempo e freddo, con un calo previsto delle temperature di 8-10 gradi. E’ il quadro fatto dalle previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Oggi la massima e’ stata di 20.7 gradi a Bra (Cuneo), 19.3 nel centro di Torino, 19.5 a Nizza Monferrato (Asti), 17.8 a Mergozzo (Vco), 18.3 a Sezzadio ...

Allerta Meteo Piemonte : rischio gelicidio e valanghe : Nuova Allerta meteo in Piemonte: essa riguarda ora soprattutto il fenomeno della pioggia congelante e della valanghe sulle Alpi. Il ‘gelicidio‘ sarà un’insidia soprattutto domani mattina – avverte Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) – nel suo bollettino di Allerta meteoidrologica. Il pericolo valanghe, dopo le ultime abbondanti nevicate, salirà al grado “forte” (4 sulla scala che arriva ...

Allerta Meteo Piemonte : torna la neve - codice giallo nel Cuneese : torna la neve in Piemonte, dalla serata, e in molte aree della regione ci sarà ancora freddo anomalo, molti gradi sotto le medie di fine febbraio, ma non è prevista alcuna situazione critica. D’altronde, in una regione alpina, le nevicate abbondanti a fine febbraio-inizio marzo sono fenomeni piuttosto ricorrenti. L’Allerta ‘gialla‘ (“criticità ordinaria“) riguarda solo le vallate cuneesi e la pianura tra le ...

Allerta Meteo Piemonte : domani scuole superiori chiuse a Cuneo : domani 27 febbraio e dopodomani 28 febbraio a Cuneo le scuole secondarie di secondo grado rimarranno chiuse in seguito alle abbondanti nevicate che si stanno registrando nella provincia Piemontese e alle previsioni per le prossime ore, che indicano “significativi abbassamenti delle temperature“. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: domani scuole superiori chiuse a Cuneo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Piemonte : arriva il ‘freddo anomalo’ - temperature fino a -16°C : “Freddo anomalo”, con temperature molto al di sotto delle medie del periodo. Vale per tutta il Piemonte la situazione meteorologica dei prossimi giorni, riassunte in due parole nel bollettino meteoidrologico di Arpa. Dopo le deboli nevicate di oggi, da domani il cielo tornerà sereno, ma il freddo si farà sentire, all’inizio della settimana con minime a -8/-10 in pianura, -16 alla quota di 2.000 metri. Le nuvole dovrebbero ...

Allerta Meteo Piemonte : abbondanti nevicate in arrivo - criticità “arancione” : “Una circolazione depressionaria centrata sul Tirreno determina ancora condizioni perturbate sul territorio Piemontese fino a domani, con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso a quote di bassa collina o prossime alla pianura. Da domenica è previsto l’arrivo di aria fredda di origine siberiana che causerà un marcato calo termico nella prossima settimana“: abbondanti nevicate sono previste in Piemonte nelle prossime ore, e ...