Meteo | il caldo ha le ore contate | maltempo in arrivo

Previsioni Meteo - ancora CALDO - ma dal weekend arrivano i temporali; rischio GRANDINE e TROMBE D’ARIA : 1/16 ...

Meteo Piemonte : chiusa la parentesi estiva - weekend con rovesci e meno caldo : Oggi e domani ancora caldo estivo in Piemonte, poi le temperature torneranno nella norma di fine aprile, con massime sui 23-24: secondo le previsioni Meteo di Arpa regionale, venerdì è atteso “un peggioramento del tempo con qualche rovescio e un sensibile calo delle temperature“. Il weekend sarà “caratterizzato da marcata e diffusa instabilità“, con zero termico in calo fino ai 2.800 metri nella giornata di ...

Previsioni Meteo - sole e caldo fino a fine Aprile ma dopo il Ponte del 1° Maggio arriva la prima grande Tempesta di Primavera : 1/32 ...

METEO DAL 25 APRILE AL 1° Maggio 2018, ANALISI E PREVISIONE L'alta pressione ha spostato i suoi massimi sul bacino centrale del Mediterraneo, e determina condizioni METEO ...

METEO DAL 24 AL 30 Aprile 2018, ANALISI E PREVISIONE L'alta pressione ha spostato i suoi massimi sul bacino del Mediterraneo, e determina condizioni METEO stabili sull'...

Meteo : in Piemonte caldo estivo - ma il record del 2011 rimane imbattuto : Temperature estive in Piemonte, dove si registrano dieci gradi in più rispetto al ‘normale’, che tuttavia non sono riusciti a superare i record dell’aprile 2011 quando le temperature medie in pianura avevano raggiunto i 30.7°C. La relazione sull’ondata di caldo in Piemonte redatta da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) evidenzia una media di 27.7°C delle massime nelle località di pianura e il superamento ...

Meteo - Italia baciata dal sole : caldo estivo fino al 25 aprile : La Penisola sarà protetta dall'alta pressione almeno fino a mercoledì con sole praticamente ovunque e temperature decisamente calde e fuori stagione.Continua a leggere

Previsioni Meteo - ancora sole e caldo anomalo nella settimana del 25 Aprile ma altri temporali sono in agguato : 1/22 ...

Meteo : sole e caldo fino al 25 aprile - poi acquazzoni e calo termico : Prove d'estate fino al 25 aprile sull'Italia, grazie all'anticiclone europeo che porterà tanto sole e temperature da inizio giugno, in particolare al Nord dove sono attese punte di 27-29°C, conferma ...

Meteo : caldo record in Italia fino al 25 aprile - poi violenti temporali : fino a 28°C a Bolzano, 27 a Firenze, 26 a Milano. Un estate anticipata che tuttavia si interromperà dopo il giorno della Liberazione, con l’arrivo di aria fresca che investirà prima i rilievi alpini, quindi la Pianura Padana, creando tempo instabile e temporali.Continua a leggere

Allerta Meteo per la “Giornata della Terra” : Domenica di sole e caldo - ma attenzione ai forti temporali pomeridiani al Sud [MAPPE] : 1/8 ...

Meteo - sole e caldo : primi bagni a Napoli e in Campania : Sabato di sole e di temperature sopra i 20 gradi, condizioni ideali per un primo ritorno sulle spiagge. Napoli e la Campania ritrovano il piacere del mare complice un finale di aprile Meteorologicamente da primavera inoltrata, quasi estivo. Tanti i turisti che affollano oggi Napoli in una giornata adatta alle passeggiate nelle città d’arte, mentre tra i napoletani c’è chi azzarda un primo bagno nello specchio d’acqua antistante ...

Meteo - caldo in Emilia Romagna : tutti al mare : “A guardare la spiaggia oggi sembra quasi di essere già in luglio”. Così Simone Battistoni, presidente del Sib Emilia-Romagna e titolare del ‘Bagno Milano’ a Cesenatico, in piena Riviera Romagnola, commenta, parlando all’AdnKronos, l’affluenza sulle spiagge durante il primo week end di caldo e bel tempo della stagione. “Certo – spiega Battistoni – i numeri ovviamente non sono ancora quelli ...

Meteo Italia LIVE : caldo estivo al Nord - forti temporali pomeridiani in Sicilia : 1/16 ...