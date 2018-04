Messi sarà il nuovo capitano del Barca

Messico - broker italiano ucciso : la compagna sarà ascoltata dalla polizia a Pavia : Astrid Rodriguez, la compagna 28enne di Alberto Villani, il broker di 37 anni ucciso in Messico, verrà ascoltata questa settimana in Questura a Pavia nell'ambito dell'indagine sull'omicidio del suo ...

Argentina - Sampaoli : 'Messi sarà della partita. Dybala? E' sempre nella mia testa' : MADRID - Abile, arruolato e con tutta probabilità in campo dal 1': il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli alla vigilia del big match amichevole di domani sera con la Spagna al Wanda Metropolitano di ...

A Riccione la prossima estate i cani saranno amMessi in spiaggia : La mattina e la sera i turisti con cani al seguito potranno usufruire delle spiagge della città romagnola.Continua a leggere

Champions - Messi e CR7 sulla strada di Roma e Juve. Totti : "Li faremo sudare". Nedved : "Non sarà come a Cardiff" : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Vaccini - da oggi i bimbi non in regola non saranno amMessi in nidi e materne : È scaduto il 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. E le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini a partire da lunedì 12 marzo."Per l'esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l'immunità di gregge è ...

Vaccini - "I bambini non in regola non saranno amMessi a scuola". La decisione dei presidi : I bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni "da lunedì non possono essere ammessi in aula". È Licia Cianfriglia, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione nazionale presidi, a fare con l'Agi il punto della situazione nel giorno in cui scade il termine per la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare l'esclusione da nidi e materne. "C'è una legge ...

Vaccini - i presidi : “I bimbi non in regola non saranno amMessi in aula” : I bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni “da lunedi’ non possono essere ammessi in aula”. E’ Licia Cianfriglia, responsabile delle relazioni istituzionali dell’Associazione nazionale presidi, a fare con l’Agi il punto della situazione nel giorno in cui scade il termine per la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare l’esclusione da nidi e ...

Usa - Trump : Messico e Canada esclusi da dazi se ci sarà nuovo Nafta : New York, 5 mar. , askanews, Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto pronto a escludere Messico e Canada dai nuovi dazi annunciati su alluminio e acciaio, se i tre Paesi troveranno ...