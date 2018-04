Mennlay e l’oro «verde» della nuova California

vanityfair

(Di mercoledì 25 aprile 2018) da San Francisco La promessa di eterno progressoSilicon Valley ha i capelli ricci e gli occhi grandi di una trentacinquenne afroamericana che ama la marijuana. Il suo nome èGolokeh Aggrey. Nel 2008 ha creato assieme a un gruppo di donnene Om Edibles, un collettivo che produce medicinali naturali a base di cannabis. Il successo dell’impresa ha spinto l’attrice Whoopi Goldberg ad assumerla come consulente per la sua linea di prodotti contro i dolori mestruali, e diverse case di moda e bellezza a corteggiarla, per ora senza successo. Nei giorni in cui va in onda in diretta mondiale il «processo» al fondatore di Facebook – accusato di aver condiviso i dati di milioni di iscritti con l’agenzia di propaganda politica ultraconservatrice Cambridge Analytica –gira l’America per spiegare alle persone le proprietàmarijuana, la cui vendita è legale in ...