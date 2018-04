Meningite | uomo di 68 anni di Rapallo in gravi condizioni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Undi 68diè ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lavagna a causa di una sepsi da meningicocco. Lo riferisce la Regione Liguria. Il paziente si è presentato ieri al Pronto soccorso riferendo di avere la febbre da un giorno. L’esame del sangue ha confermato la diagnosi di sepsi meningococcica. L’è stato subito ricoverato in rianimazione, le suesono giudicate. La Asl 4 Chiavarese ha già provveduto ad effettuare la profilassi sul personale sanitario in servizio e sui parenti del paziente. E’ in corso la profilassi sui contatti stretti da parte del personale della Struttura complessa di Igiene e Sanità Pubblica. L'articolodi 68diinMeteo Web.