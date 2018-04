Melania e Donald Trump si tengono bene per mano Merito di una cena con i Macron

Sarah Altobello/ Sosia italiana di Melania Trump : "Lei è me - sogno Donald come marito!" (Pomeriggio 5) : Sarah Altobello, la Sosia italiana di Melania Trump ospite oggi a Pomeriggio 5: modella barese, sogna di poter avere suo anche il marito Donald, le sue recenti dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Melania e Donald Trump uniti più che mai : Niente ombrello aperto solo su di lui, né tentativi andati a male di prendere la mano di lei. Stavolta Donald Trump ha percorso il prato della Casa Bianca abbracciato alla sua first lady Melania, fino ai primi gradini dell’elicottero. La coppia presidenziale ha preso poi il volo verso il New Hampshire per tenere un discorso contro la «crisi degli oppioidi» al Manchester Community College. E lì il presidente, 71 anni, ha usato solo belle ...

Melania inciampa ma questa volta Donald fa il gentlement : I tacchi tradiscono Melania Trump ma Donald, un po' a sorpresa, è lì a sorreggerla. L'episodio è accaduto mentre la coppia presidenziale usciva dalla Casa Bianca per raggiungere l'aereo che li avrebbe poi portati in New Hampshire.Nelle immagini si vede la first lady inciampare sul prato ma prontamente The Donald l'ha sorretta impedendo una caduta. Un gesto inedito considerati i precedenti. In più di un'occasione, ...

Donald e Melania Trump : la foto è virale. Lei super sexy e lui con nonchalance… Non servono parole - lo scatto dice tutto : il gesto in pubblico del presidente - davanti a tutti : Donald Trump e Melania, ancora loro. L’ultima foto è diventata virale e c’è da scommettere che per molti potrebbe essere la conferma di quanto pubblicato in un libro uscito anticipatamente negli Stati Uniti che descrive (anche) il rapporto, meglio dire ‘mancato rapporto’ tra il presidente e la sua signora. Da quanto si legge ne esce un matrimonio a pezzi in Fire and Fury: Inside the Trump White House, già best ...