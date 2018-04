Medici soddisfatti per il decorso post-operatorio di Napolitano | Risponde agli

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 aprile 2018) "La prognosi resta riservata per le prossime 24 ore. Vi faremo sapere mano mano ma siamo moltoper il". Così il professor Francesco Musumeci dell'ospedale San Camillo ha descritto il quadro clinico del presidente emerito della Repubblica Giorgio, operato d'urgenza nella notte al cuore. "Fare delle previsioni assolute è impossibile, il paziente ha 93 anni", ha aggiunto il chirurgo.Isi dicono "" in questa fase, Giorgiostimoli e apre gli occhi", a conferma della "ottima tempra", il"ci lascia ben sperare". Dopo l'intervento d'urgenza al cuore, il presidente emerito "è ancora in terapia intensiva", come "nella norma" dopo un'operazione di questo tipo. Ma "già accenna a svegliarsi:stimoli e apre gli occhi". E' ancora attaccato al respiratore, "ma ...