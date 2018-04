Mediapro | ecco i soldi | Sky aspetta il tribunale

Serie B - ecco il bando per i diritti tv : prezzo minimo 180mln e apertura a Mediapro : Anche la Serie B si prepara all'asta per i diritti tv: la Lega ha pubblicato ieri il bando per i diritti tv 2018/21 L'articolo Serie B, ecco il bando per i diritti tv: prezzo minimo 180mln e apertura a Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pubblicità e contenuti editoriali : ecco cosa Sky contesta a Mediapro : Editore a tutto tondo, non intermediario indipendente. Questa è l'accusa alla base del ricorso di Sky contro Mediapro

Diritti tv - ecco il bando di Mediapro : niente esclusive a Sky all'insegna del motto "più calcio per tutti" : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l'offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c'è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...

Diritti tv - Mediapro pubblica il bando : ecco i 7 pacchetti per la Serie A : Mediapro ha fatto la sua mossa: il gruppo spagnolo ha pubblicato i pacchetti per i Diritti tv della Serie A

Serie A - ecco i bandi Mediapro. Niente spezzatino - assist a TIM e Amazon : Anche per questi pacchetti è previsto lo streaming con le stesse modalità del pacchetto A. Ci sono poi pacchetti per gli operatori OTT e per l'IPTV: per molte persone Over The top e IPTV sono la ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - ecco bando Mediapro rivolto agli operatori della comunicazione : Invito per operatori della comunicazione a Presentare Offerte per i Diritti audiovisivi

Diritti tv - ecco gli obblighi di Mediapro : Mediapro sta organizzando una cena giovedì con i club di Serie A per tranquillizzare i dirigenti, alcuni dei quali allarmati ieri durante l'assemblea dalla lettera con cui la società audiovisiva spagnola ha chiesto alla Lega e all'advisor Infront di sospendere i termini per il pagamento dei Diritti tv in attesa di alcuni chiarimenti sui confini entro i quali potranno operare come intermediario indipendente. I dubbi riguardano ...

Mediapro e il caso diritti tv : i club di Serie A sono preoccupati. Ecco perché : Il tema della governance, che per mesi ha fatto litigare i club, si è semplificato , ma non risolto, con la nomina del presidente. Tutti assieme appassionatamente. In realtà Claudio Lotito ha provato ...