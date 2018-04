Matteo Renzi | retroscena Pd | ' Furibondo con Sergio Mattarella' Governo con il M5s | la

Bancarotta della “Delivery” - la nuova indagine che rischia di travolgere i genitori di Matteo Renzi : C’è un’altra indagine della procura di Firenze che rischia di travolgere Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi. L’inchiesta, partita da un approfondimento dei magistrati di Cuneo per il crac di un’altra società, riguarda la chiusura della cooperativa di servizi «Delivery Service Italia», avvenuta nel 2015 che ha come s...

Matteo Salvini e il governo Pd-M5s : 'Una presa in giro - Renzi e Boschi non li voglio più vedere' : 'Non è giusto, non è normale, non è rispettoso'. Matteo Salvini dice no a un governo Pd-M5s , sempre più all'orizzonte dopo il mandato esplorativo affidato dal presidente Sergio Mattarella al ...

Sondaggio horror sullo stallo - se la ride Matteo Renzi : per Luigi Di Maio e Matteo Salvini grossi guai : Lo stallo fa malissimo a Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale mette in luce come, secondo gli intervistati, la responsabilità della palude ...

Matteo Renzi - il retroscena di Minzolini : 'Non solo Mattarella - il pressing per fargli fare un governo con Di Maio' : L'obiettivo di Matteo Salvini è scoperto: ottenere un passo indietro da Luigi Di Maio o mandarlo a schiantarsi. Non da solo, però, ma con Matteo Renzi . Anche il secondo giro di consultazioni con ...

Matteo Renzi : "Tocca ai vincitori delle elezioni" : Tocca ai vincitori fare un governo, sempre che siano in grado. A dirlo è Matteo Renzi nella sua e-news. "Non posso aggiornarvi sull'attività parlamentare perché fino a quando non si forma il governo le commissioni non partono - scrive -. E l'aula procede a rilento. D'altro canto eravamo stati facili profeti nel dire che dopo la bocciatura della riforma costituzionale formare un governo sarebbe stato molto complicato per ...

Così rinasce Open - la fondazione di Matteo Renzi : Il rilancio è pronto con nuovi soci e una nuova mission sulla scia di En Marche per realizzare il progetto centrista del Partito della Nazione

Firenze - fatture false : chiuse indagini su genitori di Matteo Renzi/ Tiziano disse : "Voglio che mi processino" : Firenze, chiuse le indagini sui genitori di Matteo Renzi: Tiziano Renzi e Laura Bovoli indagati per presunte fatture false, le accuse della Procura e i timori dopo il caso Consip(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Firenze - fatture false : notificati avvisi di conclusione indagini ai genitori di Matteo Renzi e a Luigi Dagostino : Sono stati notificati questa mattina gli avvisi di conclusione indagini a Tiziano Renzi, a sua moglie Laura Bovoli e all’imprenditore Luigi Dagostino. E’ quanto si apprende in ambienti vicini all’inchiesta. I genitori dell’ex premier e l’imprenditore erano stati indagati dalla procura di Firenze nell’ambito di un’inchiesta condotta dai pm Luca Turco e Christine von Borries sull’emissione di alcune fatture false. L'articolo Firenze, ...

Nunzia De Girolamo - bordata contro Luigi Di Maio : 'Perché è peggio di Matteo Renzi' : 'Più che la fiera del vino è stata una fiera di dichiarazioni inutili . Ci vuole un esorcista per fare il governo , più che un presidente della Repubblica', attacca Nunzia De Girolamo , ospite di ...

Goffredo Bettini rottama Matteo Renzi : "Prenda la sua strada - il Pd ha fallito e va rifatto" : Un partito "asfissiante", dove non c'è spazio per un "approfondimento reale", con un "imperatore e i suoi feudatari sul territorio". In un'intervista al Fatto quotidiano, Goffredo Bettini, braccio destro di Walter Veltroni nel Pd, fa un'analisi impietosa sullo stato di salute dei dem e pur riconoscendo a Matteo Renzi di aver "levato una certa patina grigia che il Pd aveva accumulato", sottolinea che l'ex premier ha occupato "tutte le ...

Matteo Renzi - Augusto Minzolini : la frase sull'infarto di Luigi Di Maio. Se Roberto Fico avesse l'incarico... : A fare il punto sull'intricata situazione politica ci pensa Augusto Minzolini . Lo fa su Il Giornale sotto allo pseudonimo Yoda. Si parla della formazione del prossimo governo. E Minzo spiega le carte che Sergio Mattarella potrebbe giocarsi, ...

Pd sotto scacco di Matteo Renzi Si va avanti con l'Aventino La verità sul rinvio dell'assemblea : Era attesissima l'assemblea del 21 aprile, quella in cui si prospettava lo showdown, il redde rationem, la resa dei conti fra antiRenziani e Renziani doc. Ma per volere di questi ultimi Segui su affaritaliani.it

Assemblea Pd verso il rinvio dopo l'incontro tra Matteo Renzi e Maurizio Martina : L'Assemblea nazionale del Pd del 21 aprile potrebbe essere rinviata. E' quanto si apprende da fonti parlamentari dem. Questa mattina Matteo Renzi e Maurizio Martina hanno avuto un faccia a faccia proprio in vista dell'Assemblea. Al centro del colloquio, è stato riferito, il nodo dei tempi del congresso.I Renziani avrebbero proposto alle altre correnti del partito di rinviare l'Assemblea del 21 nella quale il Pd dovrebbe decidere se ...

Matteo Renzi umiliato dal sondaggio Ipsos di Pagnoncelli per Giovanni Floris : chi comanda nel Pd per il 52% : Chi comanda nel Pd ? Matteo Renzi ? Il segretario reggente Maurizio Martina ? L'ex democristiano Dario Franceschini ? Il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per DiMartedì su La7 prova a rispondere ...