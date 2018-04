Massima allerta per la gara di ritorno

Attacco missilistico in Siria : Massima allerta per i voli civili : Si attende ad ore l’Attacco americano in Siria. Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha inviato un’allerta alle

Roma - ritorna l'allarme terrorismo Massima allerta nelle isole pedonali : Prima ancora che il terrore si impadronisse di Muenster e di mezza Europa ancora una volta, a Roma l'allarme terrorismo era già scattato in due occasioni: la prima all'aeroporto di Ciampino, la ...

Massima allerta per le chiese "Attentati? Siamo tutti a rischio" : "Il rischio di attentati c'è su tutto il territorio nazionale", gli inquirenti non hanno alcun dubbio. Ecco, allora, che stilare possibili obiettivi dei terroristi diventa veramente difficile. Con il colpo al cuore inflitto all'Isis di recente molti combattenti stanno rientrando in Italia. Allo stesso tempo abbiamo radicalizzati, sul territorio nazionale, pronti a colpire in qualunque momento. La maggior parte di queste persone viene ...

Massima allerta per le chiese «Attentati? Siamo tutti a rischio» : «I l rischio di attentati c'è su tutto il territorio nazionale», gli inquirenti non hanno alcun dubbio. Ecco, allora, che stilare possibili obiettivi dei terroristi diventa veramente difficile. Con il ...

Il Papa - la Via Crucis al Colosseo dedicata ai giovani : Massima allerta ma nessuna variazione al programma : Città del Vaticano - Stavolta la Via Crucis al Colosseo che ha voluto Papa Bergoglio è nel segno dei giovani. I testi delle meditazioni sulle quattordici stazioni della pia...

Il Papa - la Via Crucis al Colosseo dedicata ai giovani : Massima allerta ma nessuna variazione al programma : L'allerta terrorismo lanciato nei giorni scorsi non ha però scoraggiato i fedeli che sono arrivati da tutto il mondo. Nove i varchi di controllo con metal detector, tanti gli agenti in borghese che ...

Minniti : 'Massima allerta per Pasqua' : Arrestato a Torino un italo-marocchino di 23 anni accusato di cercare lupi solitari che potessero compiere azioni terroristiche. Aveva pubblicato in rete un manuale dell'Isis e studiava attacchi con ...

Fermato a Torino un altro jihadista : dopo. Minniti : Massima allerta per Pasqua : un italo-marocchino di 23 anni accusato di cercare lupi solitari che potessero compiere azioni terroristiche. Stava studiando come preparare camion per eventuali attentati -

Terroristo : Massima allerta a Roma per le feste di Pasqua e Pasquetta Video : La foto di #Atef Mathlouthi che è stato accusato di terrorismo [Video] è stata distribuita e postata presso le stazioni di polizia e per le pattuglie di sicurezza in tutto il paese. Mathlouthi, che, secondo i media italiani, è stato arrestato più volte per possibili reati di droga, è stato trovato nella citta' di Tunisi dove vive ed è stato interrogato dalla polizia. Ha negato categoricamente le accuse, protestando contro la sua innocenza ...

Terroristo : Massima allerta a Roma per le feste di Pasqua e Pasquetta : La foto di Atef Mathlouthi che è stato accusato di terrorismo è stata distribuita e postata presso le stazioni di polizia e per le pattuglie di sicurezza in tutto il paese. Mathlouthi, che, secondo i media italiani, è stato arrestato più volte per possibili reati di droga, è stato trovato nella città di Tunisi dove vive ed è stato interrogato dalla polizia. Ha negato categoricamente le accuse, protestando contro la sua innocenza dicendo: "Io non ...

'Massima allerta' a Roma per Pasqua - green zone e stop ai camion : Roma, 26 mar. , askanews, A Roma entrano nel vivo i piani di sicurezza e antiterrorismo in vista dei prossimi riti Pasquali, che vedranno la partecipazione in strada di migliaia di fedeli e turisti, ...

Massima allerta a Roma per Pasqua - green zone e stop ai camion : Roma, 26 mar. , askanews, A Roma entrano nel vivo i piani di sicurezza e antiterrorismo in vista dei prossimi riti Pasquali, che vedranno la partecipazione in strada di migliaia di fedeli e turisti, ...

Cortei a Milano - Palermo e Roma. Alta tensione e allerta Massima : Giornata di tensione nelle piazze italiane, da Roma a Milano e a Palermo. Alta l'allerta dopo i fatti di cronaca Torino e di Pisa.

”Se fate così me ne vado”. Isola dei famosi : l’ultimatum di Alessia Mancini. Massima allerta per la produzione - alle prese con l’ira (e la minaccia) della naufraga più seguita. Clima teso : Alessia Mancini sempre più protagonista all’Isola dei famosi. L’ex velina mora di Striscia la notizia ha conquistato i telespettatori del reality show di Canale Cinque e si sta ritagliando un ampio spazio all’interno del gruppo di naufraghi. la scorsa settimana si è resa protagonista di un’accesa lite con l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta ma, in una chiacchierata con Gaspare, Alessia ha detto: ...