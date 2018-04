Martina : governo M5s-Pd? Tanti chiedono di provare - decidiamo insieme. 'No' a voto anticipato : Il segretario reggente incalza: stop logiche correnti. Rosato parla di "distanze abissali" con Di Maio, ma nello stesso tempo richiama tutti al senso di responsabilità: "convochiamo i nostri organismi dirigenti" per capire "se è utile o no, nell' interesse del Paese, fare un governo con forze politiche così disTanti". Renzi intanto non interviene direttamente nel dibattito interno al partito. E a Firenze si improvvisa sondaggista e chiede a chi ...