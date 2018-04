«Maran ci ha visto giusto Rado ha le physique du rôle»

Davide Maran - lo studente scomparso visto in Val Comelico nel bellunese Video : Sono passati dieci giorni dalla scomparsa di Davide Maran [Video], giovane studente originario di Cento FE che si trovava in Slovenia per un master post-laurea. Non si hanno notizie del ragazzo dallo scorso 25 marzo, quando un'amica ha visto Davide nei pressi dell'albergo di Lubiana dove alloggiava da alcuni giorni. Da quel giorno il telefono di Davide Maran risulta non raggiungibile. I familiari hanno dato notizia della scompara e diffuso un ...