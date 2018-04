Mala sotto pressione | ondata di controlli e perquisizioni con l' elicottero

Sindrome dell'occhio secco / La Malattia cronica spesso sottovalutata : i fattori che aumentano il rischio : Sindrome dell'occhio secco, una malattia cronica che rischia davvero di compromettere la vita di chi l'accusa. Ecco cosa fare e i possibili rimedi nel caso questa dovesse verificarsi.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Vaccini - Unicef : 1 - 4 milioni di bimbi sotto i 5 anni morti per Malattie prevenibili : L’Unicef, ricordando che da oggi fino al 30 aprile parte la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, rende noto che nel 2016 un numero stimato di 1,4 milioni di bambini sotto i cinque anni sono morti per malattie prevenibili con un vaccino. Circa un quarto delle morti tra bambini sotto i 5 anni sono state causate da polmonite, diarrea e morbillo e la maggior parte si sarebbero potute prevenire con i Vaccini. “A livello globale 1 ...

Conchita Wurst - il sesso e la Malattia confessata sotto ricatto : Per l'anagrafe è Thomas Neuwirth, 29enne austriaco. Per il mondo della musica pop è Conchita Wurst, cantante drag queen che gioca con la mescolanza delle fattezze fisiche e del genere sessuale. Il ...

Lady Gaga e Christian Carino/ Malattia sotto controllo e matrimonio all'orizzonte per la star? : Lady Gaga e Christian Carino sono stati di nuovo immortalati insieme, dopo l'addio anticipato al suo Joanne Tour, la star riparte dal suo nuovo amore: "è lui adesso la mia forza"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:39:00 GMT)

Torino è sotto choc. Uccide la madre di 101 anni e si suicida : era Malato di cancro : Torino è sotto choc. Uccide la madre di 101 anni e si suicida: era malato di cancro Il dramma in mattinata a Rivoli. Il settantasettenne ha lasciato una lettera in cui spiega le ragioni del suo gesto e chiede scusa. Da poco aveva scoperto di avere un tumore al pancreas.Continua a leggere Il dramma in […] L'articolo Torino è sotto choc. Uccide la madre di 101 anni e si suicida: era malato di cancro proviene da NewsGo.

Torino è sotto choc. Uccide la madre di 101 anni e si suicida : era Malato di cancro : Il dramma in mattinata a Rivoli. Il settantasettenne ha lasciato una lettera in cui spiega le ragioni del suo gesto e chiede scusa. Da poco aveva scoperto di avere un tumore al pancreas.Continua a leggere

La piccola Aurora stroncata a 16 mesi da una Malattia : paese sotto choc : RIPE SAN GINESIO - Lutto per la morte di Aurora Lombi, una bimba di soli 16 mesi. La piccola, che aveva problemi di salute fin dalla nascita, è deceduta all?ospedale di Macerata....

Aurora - stroncata a 16 mesi dalla Malattia. Un'intera comunità sotto choc : RIPE SAN GINESIO - Lutto per la morte di Aurora Lombi , una bimba di soli 16 mesi. La piccola, che aveva problemi di salute fin dalla nascita, è deceduta all'ospedale di Macerata . Un dolore immenso ...

Farmaci : più del 50% diabetici sotto insulina controlla male la Malattia : Più della metà delle persone con diabete di tipo 2 in cura con insulina non ha un buon controllo della malattia. “Ciò accade perché il diabete è una malattia progressiva e impone che nel tempo la terapia venga intensificata associando ai Farmaci orali dosi adeguate di insulina, quando necessario per mantenere un buon compenso metabolico e prevenire o rallentare le complicanze a lungo termine, come quelle micro e macrovascolari“, ...