Maiorca | vietato affittare casa a turisti

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Troppi. Che fanno schizzare alle stelle il prezzo degli affitti delle case e provocano le proteste dei residenti. Così Palma diha deciso di prendere di petto il problema: da quest'estate sarànoleggiare appartamenti a. Una rivoluzione, se si pensa che solo l'anno scorso 82 milioni dihanno scelto la Spagna come meta delle vacanze, con la Catalogna e le isole Baleari tra le destinazioni più gettonate.Palma - 400mila abitanti, ottava città spagnola per dimensioni - applicherà il divieto a partire da luglio, quando la decisione presa dall'amministrazione locale di centrosinistra, e spinta da una petizione di 6mila firme, verrà ratificata in via definitiva. Si tratta della prima volta che una misura del genere viene adottata in Spagna, motivo per cui il sindaco Antoni Noguera parla di Palma come di una città "coraggiosa e decisiva", la prima ad agire ...