Madonna di Medjugorje | messaggio 25 aprile 2018 “Uniti nella comunione con Mio Figlio”

Madonna DI MEDJUGORJE/ Messaggio 25 aprile 2018 : vita - testimonianza e salvezza del mondo : Il Santuario dedicato alla MADONNA di MEDJUGORJE ha voluto questa mattina, vigilia dell’attesissimo nuovo Messaggio, ricordare un particolare passaggio di un vecchio Messaggio del 25 febbraio 1988 in cui la Madre di Dio si rivolge ai propri figli “invitandoli” al sacrificio per l’amore di Cristo. Non è un folle invito al martirio come si può evidenziare in altre religioni nel mondo, ma è una riflessione su chi sia realmente il centro e il nodo ...