Madonna di Medjugorje Messaggio 25 aprile 2018 | “Gesù con le Sue ferite vi ha dato una

Madonna DI MEDJUGORJE/ Messaggio 25 aprile 2018 : vita - testimonianza e salvezza del mondo : Lo scorso 20 aprile è stato reso pubblico da Ivan Dragicevic, uno dei primissimi veggenti di MEDJUGORJE, un Messaggio “straordinario” come in svariati momenti dell’anno vengono lasciati al 53enne bosniaco dalla Madre di Dio. Come è noto, a Ivan è stato fin dall’inizio delle apparizioni, stato affidato dalla MADONNA la preghiera costante per i giovani e i sacerdoti: in questa occasione però, il Messaggio dato a Ivan richiama tutti all’educazione ...