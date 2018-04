Macron | ' Iran non avrà mai armi nucleari | accordo va completato'

Macron «padrone» del Congresso Usa : l'Iran non avrà mai la bomba atomica : Ha parlato davanti al Congresso americano a camere riunite. Un rito raro, quello che ha visto protagonista Emmanuel Macron. Caduto nell'anniversario esatto d'un simile - e citato - discorso di Charles ...

Iran - Rohani avverte Trump e Macron : 'L'accordo nucleare non cambia' - : Il presidente Iraniano avverte Usa e Francia dopo il vertice di Washington. "L'intesa non si tocca". E attacca il presidente statunitense: "È solo un businessman". Russia e Unione europea contrari a ...

Grimaldello Macron per dividere l'Europa sull'Iran : Modificare fino a stravolgere l'attuale accordo sul nucleare. E, nel farlo, dividere l'Europa usando il "Grimaldello" Macron. E' il doppio obiettivo di Donald Trump. Alla Casa Bianca è andato in porto il patto "franco-americano" tra il tycoon americano e l'ambizioso inquilino dell'Eliseo. Il presidente Usa ha utilizzato la minaccia di disdettare unilateralmente l'accordo sul nucleare iraniano sottoscritto dal Gruppo 5+1 (Usa, Russia, Gran ...

Iran - l'Europa frena Trump e Macron : 'Un accordo c'è già e funziona bene' : Lo dice l'alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione, Federica Mogherini, dopo le aperture dei due presidenti sulla possibilità di nuovi accordi sul nucleare Iraniano -

Trump - Macron e l’accordo sul nucleare iraniano : I due presidenti hanno accennato a un nuovo patto per ridurre l'influenza dell'Iran in Medio Oriente, intanto non è chiaro se gli Stati Uniti rinnoveranno l'attuale accordo The post Trump, Macron e l’accordo sul nucleare iraniano appeared first on Il Post.

Usa - Trump-Macron su Iran e Siria. E Melania è la first lady perfetta : Fatta eccezione per un paio di botta e risposta iniziali, infatti, Trump viene incalzato in continuazione più su questioni di politica interna che non su Francia, Iran e Siria. Mentre i titoli su ...

Trump-Macron : nuova intesa nucleare Iran : 21.52 "Desideriamo lavorare ad un nuovo accordo con l'Iran" sul nucleare, ha detto Macron in conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Trump, sottolineando che "ci sono evidenti differenze di opinione" con Washington,ma l'incontro è stato "diretto e fruttuoso". L'accordo, aggiunge Macron, è "un primo pilastro a cui bisogna aggiungere limitazioni al programma sui missili balistici". Sulla situazione siriana: "Vogliamo tornare a casa, ma ...

Trump a Macron : 'L'accordo con l'Iran è un disastro'. Il francese : 'Tutto è possibile' : Roma - 'Non nego che ci sono differenti vedute con Washington, ma credo che le discussioni che abbiamo avuto apriranno la strada ad un nuovo accordo sull'Iran. Vogliamo lavorare a un nuovo accordo: la ...

Nucleare Iran - Macron in Usa da Trump : “Possibile lavorare a un nuovo accordo” : “Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide”. Nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è tornato a ribadire la propria volontà di non rinnovare l’intesa sul Nucleare Iraniano stretta nel 2015 da Barack Obama. Se Teheran minaccerà gli Usa in qualche modo, ha ribadito il tycoon, pagherà un prezzo come pochi Paesi hanno pagato. La risposta Iraniana è ...

Asse Trump-Macron alla Casa Bianca - ma resta il nodo Iran - : Dopo il bilaterale a Washington, il presidente francese apre all'ipotesi di una nuova intesa per disciplinare lo sviluppo nucleare di Teheran. Il tycoon: "Quello attuale è un accordo disastroso". I ...

Iran - Macron propone un nuovo accordo sul nucleare per tenere a bordo Trump : «Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide» sul nucleare Iraniano, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il presidente ...