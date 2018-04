Macron e Trump | accordo sul nucleare iraniano? Francia e Usa al lavoro | la minaccia di

Melania e Donald Trump si tengono (bene) per mano. Merito di una cena con i Macron : Melania e Donald Trump, rispettivamente First Lady e presidente degli Stati Uniti d’America, ce l’hanno fatta. Dopo un susseguirsi di tentativi andati a male e malcelati rifiuti. Stavolta lei non ha allontanato il braccio di lui, né ha fatto un rapido passo avanti: la coppia è riuscita a tenersi bene per mano. L’occasione, d’altronde, poco si prestava a screzi tra una coppia che (finora) ha fatto poco e niente per ...

Trump - Macron e l’accordo sul nucleare iraniano : I due presidenti hanno accennato a un nuovo patto per ridurre l'influenza dell'Iran in Medio Oriente, intanto non è chiaro se gli Stati Uniti rinnoveranno l'attuale accordo The post Trump, Macron e l’accordo sul nucleare iraniano appeared first on Il Post.

Le foto della cena di stato di Trump per Macron : Era la prima cena di stato organizzata alla Casa Bianca dall'inizio della presidenza Trump, con i soliti brindisi e foto di rito The post Le foto della cena di stato di Trump per Macron appeared first on Il Post.

Usa - Trump-Macron su Iran e Siria. E Melania è la first lady perfetta : Fatta eccezione per un paio di botta e risposta iniziali, infatti, Trump viene incalzato in continuazione più su questioni di politica interna che non su Francia, Iran e Siria. Mentre i titoli su ...

Melania Trump - il look che sfida Brigitte - e conquista Macron - : WASHINGTON - La politica può aspettare se sotto i riflettori c'è il look. La visita di Stato del presidente francese alla Casa Bianca è prima di tutto una questione d'immagine. Per l'occasione The Donald ha ...

Trump-Macron : nuova intesa nucleare Iran : 21.52 "Desideriamo lavorare ad un nuovo accordo con l'Iran" sul nucleare, ha detto Macron in conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Trump, sottolineando che "ci sono evidenti differenze di opinione" con Washington,ma l'incontro è stato "diretto e fruttuoso". L'accordo, aggiunge Macron, è "un primo pilastro a cui bisogna aggiungere limitazioni al programma sui missili balistici". Sulla situazione siriana: "Vogliamo tornare a casa, ma ...

Nucleare Iran - Macron in Usa da Trump : “Possibile lavorare a un nuovo accordo” : “Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide”. Nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è tornato a ribadire la propria volontà di non rinnovare l’intesa sul Nucleare Iraniano stretta nel 2015 da Barack Obama. Se Teheran minaccerà gli Usa in qualche modo, ha ribadito il tycoon, pagherà un prezzo come pochi Paesi hanno pagato. La risposta Iraniana è ...

Iran - Macron propone un nuovo accordo sul nucleare per tenere a bordo Trump : «Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide» sul nucleare Iraniano, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il presidente ...

