Macron a Congresso Usa | ' Multilateralismo strada da seguire'

Macron al Congresso Usa : «No a isolazionismo - lavoriamo sul clima» : «Ci sono due vie per procedere: potremmo scegliere l' isolazionismo , cosa che può tentare, ma chiudere la porta non impedirà al mondo di avanzare. L' isolazionismo è una minaccia», ha detto Macron con ...

Usa : Macron parla a Congresso - 58 anni anni dopo de Gaulle : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...