vanityfair

: Macaulay Culkin: «Basta non guardo più “Mamma ho perso l’aereo”» - #Macaulay #Culkin: #«Basta #guardo - zazoomblog : Macaulay Culkin: «Basta non guardo più “Mamma ho perso l’aereo”» - #Macaulay #Culkin: #«Basta #guardo - tenitchyfingers : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) «Solo i vigliacchi si nascondono sotto il letto e io non sono un vigliacco: sono l’uomo di casa». All’epoca Macauleyaveva appena dieci anni e la sua celebre battuta in, hofaceva sorridere. Oggi l’attore americano, che di anni in estate ne compirà 38, è diventato davvero un uomo e – seppur non rinneghi nulla di ciò che ha fatto in passato – non vuol più sentir parlare del film che nel 1990 lo ha reso un’icona del cinema: «Una fortuna e al tempo stesso una maledizione», ha dichiarato in un’intervista nel salotto di Ellen DeGeneres. LEGGI ANCHEE' morto John Heard, il papà di Kevin in «hol'aereo» «Se ogni tanto lo ri? In realtà nel 2005, per il 15esimo anniversario del film, abbiamo registrato un’edizione del DVD con una traccia in cui io e gli altri protagonisti commentavamo le scene», ha rivelato. «Quel giorno ho realizzato che ...