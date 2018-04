Ma la base si ribella | mai con la Boschi

ilgiornale

: Di Maio guida il M5s verso l’inciucio di governo, ma la base si ribella sulla rete - HuffPostItalia : Di Maio guida il M5s verso l’inciucio di governo, ma la base si ribella sulla rete - dib309mar : RT @avvocatorinaldi: #Accordo #Pd-#M5S, la base grillina si ribella: “Mai con i dem, lasciamo il Movimento” - igorlorenzo0 : RT @GiancarloDeRisi: LA BASE GRILLINA SI RIBELLA A DI MAIO -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Non sono giorni facili per gli attivisti del Movimento Cinque Stelle, volendo usare un eufemismo. Nemmeno il tempo di archiviare lo "spettro" di un accordo con Silvio Berlusconi che subito spunta il fantasma di Matteo Renzi e del Partito democratico. Se il Cavaliere è il nemico storico, i dem sono stati i diretti avversari dei grillini, in Parlamento e sul territorio, a partire dal 2013 a oggi. In quello che sembrava un nuovo bipolarismo basato sulla contrapposizione tra grillismo e renzismo, scenario poi spazzato via dal tonfo referendario dell'ex rottamatore e dalla rinascita del centrodestra.Quindi, come era prevedibile, lacresciuta a vaffa e odio nei confronti del centrosinistra ha preso decisamente male la svolta impressa dal mandato esplorativo dato da Mattarella all'"ortodosso" Roberto Fico. Per la maggioranza degli attivisti "l'unico governo possibile è con Salvini". E in ...