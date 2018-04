M5s-Pd | il dialogo che fa infuriare dem e grillini | «Complimenti per la coerenza»

In corso le prove di dialogo M5s-Pd. Ira di Renzi. Calenda : 'Se si fa lascio' : Il possibile accordo politico dopo che il candidato premier dei 5 Stelle, Di Maio, ieri ha ufficializzato la chiusura del tavolo con la Lega. Il nuovo scenario ora dovrà essere valutato dalla ...

Parte il dialogo Di Maio-Martina M5s : con la Lega discorso chiuso : "In circa 50 giorni abbiamo provato in tutti i modi e tutte le forme a invitare la Lega a firmare un contratto di governo. Hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza" nel rispetto di un loro alleato. Un governo di "centrodestra non è più un'ipotesi percorribile", ma "tramontata del tutto". Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo l'incontro del M5S con il presidente della Camera Roberto Fico. Ed ha aggiunto per me "il discorso con la Lega si chiude del ...

Calenda critica il dialogo Pd-M5s e Israele ferma l'espulsione dei migranti. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Vincent Bolloré è in stato di fermo per corruzione. Il finanziere francese è stato posto in custodia cautelare e interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti ...

Di Maio chiude ogni discorso col centrodestra - Martina apre : prove di dialogo Pd-M5s : Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, quasi a sorpresa sembra questa l'intesa in grado di poter dare un Governo all'Italia, a quasi due mesi dalle elezioni politiche. Forse sì...

Dialogo M5s-Pd - la politica deve seguire gli incubi o i sogni? : “Gli italiani hanno votato con la pancia“. E poi: “Bisogna ascoltare le paure degli italiani”. Quante volte lo abbiamo sentito dire in questi mesi. Però poi, come a chi scrive, capita di andare a Trieste. Di visitare il vecchio manicomio San Giovanni, dove si realizzò il grande sogno di Franco Basaglia: basta matti dietro le sbarre. Un’avventura eccezionale. L’Italia è ancora oggi uno dei pochi paesi al mondo ...