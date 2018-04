M5S e Pd | due partiti troppo lontani per allearsi

Per il numero due della Lega - un esecutivo M5S-Pd farebbe sollevare il Nord : Monito del capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti , sulla possibilità che un governo Pd-M5s faccia esplodere l'esasperazione del Nord. 'Chi dovesse consentire e siglare il sodalizio ...

Governo - il renziano Verducci : “Accordo con M5S? Voterò no. Due forze incompatibili non possono stare insieme” : “Io non penso non credo ci siano le condizioni per un accordo con il M5s”. Il senatore renziamo Francesco Verducci lascia la sede de ‘Il Nazareno’ poco dopo Matteo Orfini (che però esce in auto, dopo aver affidato la sua contrarietà a un eventuale accordo per formare il Governo con il M5S ai social). “Noi abbiamo un mandato che è quella dell’ultima direzione nazionale, che prevede che il Pd stia ...

Gli M5S si danno due settimane. La base si agita : dove andiamo? : Penso che la situazione politica attuale in Europa non ci consente di restare ancora a lungo senza un governo». Proprio la prima stesura del contratto postata sul blog è stata al centro di un ...

Due giorni a Fico per un governo Pd-M5S - e Di Maio chiude a Salvini - : Roma, 23 apr. , askanews, Due giorni di tempo per 'verificare la possibilità di una intesa di maggioranza parlamentare tra M5s e Pd per costituire il governo'. E' questo il mandato che il presidente ...

Figlio di due madri registrato all'Anagrafe. Esulta la sindaca del M5S : Abbiamo contribuito a scrivere un pezzo di storia dice la sindaca È una di quelle giornate per cui vale davvero la pena ogni goccia di energia spesa per fare politica'. 'La città ha aggiunto la ...

Incarico a Fico : due giorni per verificare l’ipotesi di una intesa M5S-Pd Video : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì

Risultati Elezioni Molise - Toma Presidente/ Consiglieri eletti - preferenze : M5S ko - perde 6 punti in due mesi : Molise, Risultati Elezioni Regionali 2018: Toma è il nuovo Presidente di Regione, "centrodestra resti unito e governa". Salvini non supera Berlusconi, M5s ko. Consiglieri eletti e preferenze(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Prossima tappa il contratto Il M5S tenta di stanare la Lega Le due strade di Salvini : Sicurezza, aiuti alle famiglie, im prese tra i temi. «Segnali anche dai dem». I Cinque Stelle in questo frangente sperano in «un fatto nuovo» dal Carroccio, ma sanno che la soluzione potrebbe arrivare in extremis e solo a urne chiuse in Molise

Il sostegno del M5S a Zingaretti e la 'linea rossa' tra le due Coree. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO I democratici americani hanno fatto causa alla Russia , agli organizzatori della campagna elettorale repubblicana, al fondatore di WikiLeaks Julian Assange e a diversi associati del ...

Mattarella si prende due giorni. Berlusconi attacca il M5S : ?«Meglio il Pd». L’ira di Salvini : Pausa di riflessione per il Capo dello Stato dopo l'incontro con la presidente del Senato Casellati, che ha riferito gli esiti del mandato esplorativo. Il Cavaliere attacca M5S:?«Gente che non ha mai fatto nulla. Nella mia azienda pulirebbero i cessi». E aggiunge: «Su Pd la penso diversamente da Salvini e Meloni». Il leader della Lega: «Spero di essere oggetto dell’interesse del Colle»...