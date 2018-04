Governo : pressing M5S - Colle dia più tempo a Fico - ‘patto con Pd unica strada’/Adnkronos : Roma, 25 apr. (Adnkronos) – La speranza, fondata, è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conceda più tempo all”esploratore’ Roberto Fico, anche in vista della direzione Pd che potrebbe rivelarsi decisiva. La strada per arrivare a un’intesa coi dem, oggettivamente, è tutta in salita, e serve tempo quanto meno per trattare. I vertici grillini sanno bene che questa è l’ultima chiamata per Palazzo Chigi, ...

Colle : a Fico mandato per intesa M5S-PdEsito giovedì | Fico : subito al lavoro | FotoOrfini : Pd era e resterà alternativo a M5S : Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo. La strada sembra subito in salita: per il capogruppo dem Marcucci "non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd".

Colle : a Fico mandato per intesa M5S-PdGiovedì l’esito | Fico : io subito al lavoro : Colle: a Fico mandato per intesa M5s-PdGiovedì l’esito | Fico: io subito al lavoro Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo. Continua a leggere

Salvini : "Ora giù dal piedistalloGoverno in 7 giorni col M5S"Mattarella convoca Fico al Colle alle 17 : "Spero che tutti i veti cadano". Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega. "Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non e' un dramma se non succederà" Segui su affaritaliani.it

M5S - torna il derby Di Maio-Fico : pressing sul Colle per ampliare il mandato esplorativo del presidente della Camera : Le nuove regole grilline gli consegnano il Movimento chiavi in mano. Ma Luigi Di Maio, nella corsa a Palazzo Chigi dopo quella che lo ha visto conquistare il M5S un pezzo alla volta, deve fare i...

Attesa per decisioni Colle su governo - Berlusconi chiude a M5S : Roma, 22 apr. , askanews, Con un occhio al voto in Molise, i partiti aspettano le decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dopo due giorni di riflessione domani dovrebbe ...

Di Maio : con Salvini si può fare un gran lavoro. Berlusconi : “Il leader è Matteo - no contatti col Pd”. Martina : “Dialogo con il M5S? Aspettiamo il Colle” : Silvio Berlusconi tende la mano a Matteo Salvini e prova a ricucire per evitare lo strappo. Alla Lega si rivolge anche Luigi Di Maio, lodandone la «affidabilità» e dicendosi sicuro che, insieme, si potrebbero «fare grandi cose»....

Governo - Martina (Pd) : “M5S? Aspettiamo le indicazioni del Colle”. “Lega? Dal prima gli italiani al prima gli interessi nostri” : “Siamo al 48esimo giorno di stallo, di polemiche, di veti e controveti. Siamo passati da prima gli italiani a prima i fatti loro e questo è inaccettabile per il Paese. Adesso Aspettiamo le indicazioni del presidente Mattarella e capiremo lo scenario futuro”. Maurizio Martina risponde con queste parole a chi gli chiede se è fattibile un accordo con il M5S. Il segretario del Pd dice poi la sua sulle continue frecciate tra Lega e ...

Governo - Berlusconi : “Salvini leader - mai detto governo con Pd”. Martina : “Noi con M5S? Aspettiamo il Colle” : Il giorno dopo la sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia, gli attacchi ai Cinque stelle che avrebbe mandato “a pulire i cessi di Mediaset” e l’apertura a “un governo sostenuto da alcuni esponenti del Pd”, Silvio Berlusconi torna sui suoi passi. A partire dal suo ruolo nel centrodestra: “E’ unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader”. Poi la retromarcia su quelle parole che ...

Governo - i dubbi del Pd. Martina 'Parlare con Di Maio Aspettiamo il Colle'. Orlando 'Inutile - convergenza M5S-Lega' : MILANO - Berlusconi seppellisce di insulti il Movimento 5 stelle e apre al Pd. Al Pd Di Maio aveva aperto ben prima, con la ben nota strategia dei due forni. Del Pd invece non vuol sentire parlare ...

Martina : dialogo Pd-M5S?Aspettiamo Colle : 12.56 Il Pd è disposto a dialogare con il M5S? "Adesso noi dobbiamo fare una cosa: aspettare le indicazioni del Presidente Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì", dice il segretario reggente del Pd Martina a margine di un'iniziativa dell'area di minoranza dem a Milano. Certo, "dal punto di vista politico è indubitabile che il Paese ha vissuto 48 giorni di una polemica continua, tra le cosiddette forze vincitrici del 4 marzo". ...