Lynk&Co 01 - Svelata la versione ibrida plug-in

(Di mercoledì 25 aprile 2018) La Lynk & Co ha svelato al Salone di Pechino la-in della Suv 01, un modello estremamente importante per il marchio cinese in quanto sarà il primo a essere prodotto e commercializzato anche in Europa. La nuova sport utilty elettrificata è stata presentata a fianco della 02, la futura Suv compatta che andrà ad ampliare l'offerta del brand del gruppo Geely insieme alla berlina 03.Sarà la prima europea. Riproponendo la stessa estetica delle versioni ibride, la Lynk & Co 01 Phev disporrà di un powertrain con motore elettrico più potente e con una batteria che garantirà un'autonomia a zero emissioni di 50 km. Nei pochi dati dichiarati dalla Casa sono emersi i consumi che, nel ciclo combinato, saranno di 1,7 l/100 km. Le versioni europee della 01 Phev saranno costruite a partire dalla fine del 2019 nella fabbrica belga di Ghent, dove già nasce la sorella Volvo XC40 ...