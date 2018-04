Loro 1 | la recensione del film di Paolo Sorrentino

newscinema

: Loro, l’atteso film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi e il suo sistema di potere, arriva nelle sale in uno d… - Internazionale : Loro, l’atteso film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi e il suo sistema di potere, arriva nelle sale in uno d… - OldCinemas : RT @DarksiderCinema: Arriva nei cinema la prima bellissima parte dell'epoea berlusconiana firmata da #PaoloSorrentino, con #ToniServillo ne… - NewsCinemaIt : 'Loro chi? Quelli che contano!' Qui la nostra recensione della prima parte del nuovo film di Paolo Sorrentino! -

(Di mercoledì 25 aprile 2018), il nuovodi, è stato avvolto da un alone di mistero fin dall’inizio delle riprese. Girando per molte città la locandina criptica con il titolo bianco su sfondo nero non suggerisce alcun dettaglio di questo racconto di finzione ispirato alla realtà italiana, tra il 2006 e il 2010. Il regista premio … L'articolo1, ladeldiproviene da NewsCinema.