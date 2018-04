Loredana Lecciso | Romina? L' ha lasciato con gli psicofarmaci

AL BANO E ROMINA POWER/ Veto su Loredana Lecciso : la guerra è ufficialmente aperta - ecco perché : Al BANO e ROMINA POWER ancora al centro del gossip: la cantante pone un Veto sull'argomento Loredana Lecciso per rilasciare interviste a televisioni e giornali.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Romina Power non vuole più parlare di Loredana Lecciso : Loredana Lecciso e Romina Power sempre più ai ferri corti Come tutti sapranno a menadito qualche mese fa Loredana Lecciso ha lasciato definitivamente Al Bano. Difatti la donna ha deciso di abbandonare per sempre Cellino San Marco per andare a vivere momentaneamente con i figli dal fratello a Pavia. Da quel momento sono stati scritti fiumi di parole sui giornali e anche sui social su questa intricata faccenda. E proprio una decina di giorni fa ...

Romina Power - in TV vietato parlare di Loredana Lecciso : il veto imposto dalla cantante : Romina Power e Loredana Lecciso, la guerra continua: il veto imposto dall’ex moglie di Albano Carrisi Che tra Romina Power e Loredana Lecciso non corra buon sangue è ormai una cosa risaputa. Il presunto triangolo amoroso tra loro e Albano Carrisi, però, sembrerebbe stare peggiorando la situazione. Su come affrontare questa infinita guerra fredda con […] L'articolo Romina Power, in TV vietato parlare di Loredana Lecciso: il veto ...

“Ma sapete cosa gli ha fatto Romina ad Al Bano?”. Loredana Lecciso al vetriolo contro la Power : “Chiedete a lei perché si è ammalato…” : Non sembra placarsi il triste teatrino tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. I tre, probabilmente disgustati dal clamore mediatico che si amplifica giorno dopo giorno (anche grazie ai salotti dei programmi di attualità trash) non riescono a uscire da quello che è un gioco delle parti in cui è praticamente impossibile uscirne. L’ultima uscita, solo in ordine di tempo è quella capitata a Pomeriggio 5 in cui si parla della ...

Loredana Lecciso attacca Romina : «Ha fatto ammalare Al Bano» : Pomeriggio 5 torna a parlare di Al Bano, Loredana e Romina. La Lecciso ha dichiarato in un'intervista a un settimanale che sarebbe stata la Power a far ammalare il cantante. Al Bano, infatti, ha...

Loredana Lecciso - arriva la smentita dopo la rottura con Al Bano : ecco su cosa Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle news di #Gossip, che ultimamente si sono occupate della nuova frecciatina che Romina Power ha lanciato nei confronti della rivale Loredana Lecciso [Video]. Nel frattempo, quest'ultima ha rilasciato una nuova intervista ad un settimanale, smentendo categoricamente di avere un altro uomo. Nel prosieguo dell'articolo troverete alcune sue dichiarazioni. L'ex soubrette salentina si consola con Gigi ...

Loredana Lecciso accusa Al Bano Carrisi : 'Sta mentendo' - ecco su cosa Video : Dopo l'intervista esclusiva rilasciata nel salotto di Domenica Live, Loredana Lecciso [Video] è tornata a parlare della separazione da Al Bano. Questa volta l'ex soubrette lo ha fatto attraverso il noto magazine di #Gossip Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti lanciando delle pesantissime accuse al suo ex compagno. Il botta e risposta tra Al Bano e Loredana Il cantautore di Cellino San Marco negli ultimi giorni, ha spiegato che le motivazioni ...

