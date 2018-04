Londra | più fontane pubbliche per una capitale ‘plastic-free’

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 aprile 2018) di Gianluca Avagnina Il sindaco di, Sadiq Kahn, ha recentemente annunciato un piano che prevede di installare 20 nuovenella, con il chiaro obiettivo di ridurre il consumo di bottigliette di plastica. Nel mondo, ogni anno 150 miliardi di bottigliette vengono gettate via e – nonostante possano essere riciclate – una grande maggioranza finisce a inquinare nelle discariche o ancora peggio nei nostri oceani. Una nuova indagine rivela che nel Regno Unito le vendite di acqua in bottiglia sono previste addirittura in aumento in futuro, un trend che preoccupa autorità locali e impianti di riciclo che si trovano già oggi in difficoltà nel gestire lo smaltimento della plastica. Da questo dato appare ancora più chiara la necessità – condivisa dagli attivisti londinesi che si battono per più punti di accesso all’acqua pubblica – di garantire ...