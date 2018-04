L' offerta di Di Maio ai dem | un governo anti-Berlusconi

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : ministri e lo «schema-Bossi» | Ecco i 10 punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Salvini : «Resto con Berlusconi». offerta di Di Maio al leader del Carroccio ma lui riabbraccia il Cavaliere : «Deciditi, deciditi, deciditi». E ancora: «Il governo lo vuoi fare oppure no. Lo devi dire, Matteo, perché anche Mattarella sta perdendo la pazienza e perché, se non...

Salvini : 'Resto con Berlusconi'. offerta di Di Maio al leader del Carroccio ma lui riabbraccia il Cavaliere : 'Deciditi, deciditi, deciditi'. E ancora: 'Il governo lo vuoi fare oppure no. Lo devi dire, Matteo, perché anche Mattarella sta perdendo la pazienza e perché, se non devidi, con l'esplorazione di Fico ...

Governo - l'offerta di Di Maio a Salvini : ministri e lo «schema-Bossi» | Ecco i 10 punti del contratto del M5S : La pausa di riflessione di Matteo Salvini non si è ancora conclusa, il pressing del Movimento 5 stelle per ora non ha persuaso il segretario, anche se «oggi tutti tirano la Lega per la giacchetta». «...

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : «Niente premier - ma ministri di peso» Ecco i dieci punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Governo : l’offerta di Di Maio alla Lega Ecco i dieci punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Ministri : l’offerta di Di Maio alla Lega Ecco i dieci punti del contratto del M5S Pronto il mandato esplorativo per Fico : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve. La pausa di riflessione di Matteo Salvini non si è ancora conclusa, il pressing del Movimento 5 stelle per ora non ha persuaso il segretario, anche se «oggi tutti tirano la Lega per la giacchetta». «Sono ...

Luigi Di Maio - il retroscena-bomba : un'ora di buco e l'ultima clamorosa offerta a Silvio Berlusconi : Alla faccia del 'male assoluto' o dell''impresentabile'. Luigi Di Maio ha provato fino all'ultimo a imbarcare Silvio Berlusconi . Un retroscena della Stampa rivela la proposta finale del leader del ...

Governo - consultazioni Casellati : Di Maio fa un'offerta a Berlusconi [LIVE] Video : LIVE consultazioni Casellati: oggi secondo giro di incontri Nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha affidato al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti #Casellati un mandato esplorativo mirato a comprendere le reali possibilita' di formare un Governo che preveda la partecipazione del centrodestra unito e del Movimento 5 Stelle. Il primo giro di consultazioni [Video] condotto dalla Casellati però, si è ...

Governo - consultazioni Casellati : Di Maio fa un'offerta a Berlusconi [LIVE] : Nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati un mandato esplorativo mirato a comprendere le reali possibilità di formare un Governo che preveda la partecipazione del centrodestra unito e del Movimento 5 Stelle. Il primo giro di consultazioni condotto dalla Casellati però, si è concluso con una fumata grigia: tutti i partiti infatti continuano a ...

L'ultima offerta della Lega a M5s : "Di Maio premier ma accetti Berlusconi" : A fine serata la bolgia leghista produce L'ultima offerta al Movimento 5 Stelle. Nei fatti viene concessa a Luigi Di Maio la premiership ma in cambio deve accettare Forza Italia in una compagine di governo. Matteo Salvini e il capo politico grillino non si sentono ormai da un po', tuttavia emissari leghisti per tutta la mattinata nei corridoi di Montecitorio hanno cercato punti di contatto con i grillini per sondare ancora una volta il terreno a ...

Governo - pronto il preincarico : offerta a Di Maio e Salvini prima dell'esploratore : Al Quirinale il telefono non squilla e «input» dai partiti non arrivano. Di Maio e Salvini sono impegnati a rinfacciarsi la mancata intesa rilanciando l'ipotesi con toni sempre...

Governo - pronto il preincarico : offerta a Di Maio e Salvini prima dell'esploratore : Al Quirinale il telefono non squilla e 'input' dai partiti non arrivano. Di Maio e Salvini sono impegnati a rinfacciarsi la mancata intesa rilanciando l'ipotesi con toni sempre più sgradevoli che non ...

Il Pd rifiuta l'offerta di Di Maio : no a un incontro ora - semmai quando e se ci sarà un pre-incarico : La risposta è no. Almeno quella di Matteo Renzi: ma su questa linea l'ex segretario del Pd riesce ancora una volta a tenere tutto il partito, pur tra i mugugni dei non-renziani. E' quanto trapela dal suo quartier generale dopo l'invito di Luigi Di Maio a incontrare Maurizio Martina per costruire insieme punti di programma di governo, "modello tedesco", come quello usato da Angela Merkel e i socialisti per la nuova 'grande coalizione'. ...