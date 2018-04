Lo streaming musicale fa faville a scapito del mercato fisico perfino in Italia

tuttoandroid

: YouTube Remix sostituirà Google Play Music entro la fine del 2018 | Rumor Google potrebbe presto mandare in pensi… - arocco1992 : YouTube Remix sostituirà Google Play Music entro la fine del 2018 | Rumor Google potrebbe presto mandare in pensi… - OneDance_fm : Ogni notte One Dance è sotto il controllo musicale degli Hackers Djs ?? ?? ?? ?? Questa notte One Dance ospita: ? Da 0… - Cor_Com : #Streaming musicale in volo in Italia: sorpasso storico sul mercato fisico -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) L'industriaglobale continua a crescere e lo fa per merito delloin particolare. Tale settore è in crescita e supera per la prima volta i proventi derivati dal. Insi riscontra una situazione analoga che mette in chiaro ancora una volta quanto la musica inrappresenti il futuro del settore. L'articolo Lofadelinproviene da TuttoAndroid.